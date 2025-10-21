हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ट्रेन पर लटके महिला-पुरुष और अंदर से लॉक कर दिया गेट, लोग बोले- ये है त्योहारी आपदा

Video: ट्रेन पर लटके महिला-पुरुष और अंदर से लॉक कर दिया गेट, लोग बोले- ये है त्योहारी आपदा

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग ट्रेन के गेट पर असुरक्षित तरीके से खड़े होकर यात्रा करते नजर आ रहे हैं. ट्रेन की स्पीड इतनी तेज है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Social Media Viral Video: त्योहारों के समय रेल, बस में भीड़ होना एक आम बात है. हर व्यक्ति यहीं सोचता है कि त्योहार अपने परिवार वालों के साथ मनाए, जिसके चलते ट्रेन और बसें पूरी तरह से भर जाती है. लेकिन त्योहार मनाने घर जाने के लिए क्या अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करना ठीक है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ यात्रियों को ट्रेन के गेट पर लटकते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में देखा गया है कि एक महिला और कुछ पुरुष मजबूरन गेट पर लटककर यात्रा कर रहे हैं, जो बेहद ही खतरनाक है.

गेट पर कई यात्री असुरक्षित तरीके से लटके

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के गेट पर कई यात्री असुरक्षित तरीके से लटके हुए हैं. ट्रेन की स्पीड काफी तेज है और सभी आधे से ज्यादा बाहर लटके हुए है. किसी भी समय कुछ भी हो सकता है. सभी के पास बैग भी हैं और सब खतरनाक तरीके से गेट पर लटके हुए हैं.

इस तरह लटककर यात्रा करना बिल्कुल गलत है. इससे इनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड काफी तेज नजर आ रही है और कभी भी इन यात्रियों का हाथ फिसल सकता है.

वीडियो पर लोगों के रिएक्शन सामने आए

बता दें कि त्योहारों के मौसम में खासकर दीवाली और छठ जैसे पर्वों के दौरान ट्रेन में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है. लोग अपने-अपने घर जाने लगते हैं, जिसके कारण ट्रेनें ओवरलोड हो जाती है. इस दौरान रेलवे विशेष ट्रेनें चलाती है, लेकिन उसके बाद भी भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है.

त्योहार तो हर साल मना सकते हैं, लेकिन इस तरह जान खतरे में डालकर त्योहार मनाने घर जाना सही नहीं है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के काफी रिएक्शन सामने आए हैं. कुछ यूजर ने इन लोगों की लापरवाही पर सवाल उठाए तो वहीं कुछ ने कहा कि अब त्योहार आपदा बन गए हैं, जान रहेगी तो त्योहार कभी भी मना सकते हैं.

Published at : 21 Oct 2025 11:30 AM (IST)
