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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबवाल चीज है भाई! शख्स ने ट्रेन में ही फिट कर दी अपने घर की टीवी- वीडियो देख यूजर्स ने पकड़ लिया माथा

बवाल चीज है भाई! शख्स ने ट्रेन में ही फिट कर दी अपने घर की टीवी- वीडियो देख यूजर्स ने पकड़ लिया माथा

आपने ट्रेन में लोगों को कूलर, पंखा यहां तक कि खटिया भी ले जाते देखा होगा. लेकिन कभी आपने सोचा है कि कोई शख्स अपने घर टीवी ही उखाड़कर ट्रेन में ले गया हो.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Jun 2026 12:34 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की बाढ़ है. तरह तरह के हैरानी वाले वीडियो यहां भरे पड़े हैं. लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने लोगों के होश ठिकाने लगा दिए हैं. वीडियो में एक ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया गया है जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा है. लेकिन जैसे ही कैमरा लोअर बर्थ पर जाता है आंखें उस नजारे को मानने से इनकार कर देती हैं और दिमाग कहता है कि रुको जरा, ये संभव कैसे हुआ. आप भी वीडियो देख अपना माथा पकड़ लेंगे.

ट्रेन में टीवी लगाकर देखता यात्री, लोग रह गए हैरान

आपने ट्रेन में लोगों को कूलर, पंखा यहां तक कि खटिया भी ले जाते देखा होगा. लेकिन कभी आपने सोचा है कि कोई शख्स अपने घर टीवी ही उखाड़कर ट्रेन में ले गया हो और आराम से उस ट्रेन की सीट पर रखकर मैच का आनंद ले रहा हो. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने ट्रेन की लोअर बर्थ पर टीवी को रख दिया है और अपर बर्थ पर बैठकर आराम से टीवी देखते हुए मजे ले रहा है. टीवी में मैच चल रहा है और मैच से ज्यादा लोग उस शख्स को देख रहे हैं जो अपने घर की दीवार पर लगी टीवी ही उखाड़कर ट्रेन में ले आया है.

 
 
 
 
 
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इतनी बिजली और इंटरनेट लाया कहां से?

वीडियो को देखकर हैरानी इस बात पर भी हो रही है कि टीवी में मैच बगैर अटके चल रहा है. लोग पूछ रहे हैं कि इतनी बिजली और इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन शख्स लाया कहां से हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. 

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यूजर्स बोले, अब अमेरिका कुछ नहीं बोल सकता

वीडियो को  boyy_india नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अब अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा. एक और यूजर ने लिखा...दुनिया यूं ही थोड़ी विश्वगुरु बोलती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये भारत है भाई, यहां कुछ भी देखने को मिल सकता है. हालांकि ये पूरी तरह से सुरक्षा से खिलवाड़ है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 12:34 PM (IST)
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