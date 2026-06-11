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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अमेरिका में पूजा कराना इतना महंगा! पंडित जी की फीस सुन उड़े यूजर्स के होश

Video: अमेरिका में पूजा कराना इतना महंगा! पंडित जी की फीस सुन उड़े यूजर्स के होश

अमेरिका में एक साधारण सत्यानारायण पूजा के लिए पंडित जी 300 से 350 डॉलर तक फीस लेते हैं, जो भारतीय रुपये में करीब 28 हजार से 33 हजार के बीच होती है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 11 Jun 2026 08:35 AM (IST)
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अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला के वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि अमेरिका में हिंदू पूजा कराने वाले पंडित जी कितनी फीस लेते हैं. जैसे ही लोगों ने रकम सुनी, कई लोग हैरान रह गए, जबकि कुछ ने इसे सही ठहराया. अब यह मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

अमेरिका में कितना कमाते हैं पंडित जी?

अमेरिका में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर सरिका यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक साधारण सत्यानारायण पूजा के लिए पंडित जी 300 से 350 डॉलर तक फीस लेते हैं, जो भारतीय रुपये में करीब 28 हजार से 33 हजार के बीच होती है. अगर पूजा मंदिर में कराई जाए तो अलग से 100 से 150 डॉलर यानी लगभग 10 से 15 हजार रुपये का खर्च भी जुड़ जाता है.

 
 
 
 
 
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पूजा के सामान का भी अलग खर्च

सरिका ने यह भी बताया कि पूजा के लिए जरूरी सामान या तो परिवार खुद जुटाता है या फिर पंडित जी को इसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं. इसके अलावा गृह प्रवेश, धनतेरस, सावन जैसे खास मौकों पर पंडितों की मांग काफी बढ़ जाती है. नई गाड़ी खरीदने पर पूजा कराने के लिए भी अलग से फीस ली जाती है.

कैसे जाते हैं पंडित जी अमेरिका

वीडियो में यह भी बताया गया कि कई पंडित जी अमेरिका जाने के लिए R-1 वीजा का इस्तेमाल करते हैं. यह वीजा खास तौर पर धार्मिक कार्य करने वालों के लिए होता है. इसके लिए उन्हें धार्मिक शिक्षा और कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होता है.

अच्छी कमाई लेकिन मेहनत भी ज्यादा

सरिका यादव ने कहा कि इस काम में मेहनत और संघर्ष दोनों होते हैं, लेकिन अमेरिका जाकर पंडितों को अच्छी कमाई और बेहतर जिंदगी मिलती है. उन्होंने बताया कि वहां उनकी काफी डिमांड रहती है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ लोगों ने कहा कि डॉलर को रुपये में बदलकर देखना गलत है, क्योंकि अमेरिका में रहने का खर्च भी ज्यादा होता है. एक यूजर ने लिखा, “400 डॉलर पूजा के लिए ज्यादा नहीं है, वहां का खर्च भी देखना चाहिए.” वहीं कुछ लोगों ने मजाक में लिखा, “अब तो इंजीनियरिंग छोड़कर पंडित बनना पड़ेगा.”

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 08:35 AM (IST)
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