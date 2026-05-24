कोलकाता ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाजी, 73 गेंद में चेज करना होगा टारगेट; प्लेइंग इलेवन में बदलाव

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोलकाता ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाजी, 73 गेंद में चेज करना होगा टारगेट; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

कोलकाता ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाजी, 73 गेंद में चेज करना होगा टारगेट; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

KKR को प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए यह मैच 12.1 ओवर में जीतना होगा. हालांकि, केकेआर की प्लेऑफ की उम्मीदें तभी बाकी रहेंगी, जब राजस्थान वानखेड़े में मुंबई के खिलाफ हारेगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 24 May 2026 07:13 PM (IST)
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आईपीएल 2026 से आखिरी लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. ईडन गार्डन्स के मैदान में दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. दिल्ली ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं. हालांकि, दिल्ली पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन केकेआर की उम्मीद बाकी है. अगर राजस्थान अपना आखिरी लीग मैच हार जाती है तो केकेआर को प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए इस मैच को 12.1 ओवर में जीतना होगा. 

टॉस के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. यह बहुत आसान है. हमें पता है कि पिछली पारी में क्या हुआ था, जो अभी हो रहा है, उसके आधार पर क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद, हम नहीं जानते कि परिणाम क्या होगा. विकेट भी बहुत अच्छा दिख रहा है. तो हां, यह बहुत आसान है. अभी भी क्रिकेट का खेल बाकी है, और पिछले छह मैच हमारे लिए शानदार रहे हैं. हम अभी भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और यह मैच जीतना चाहते हैं. जैसा कि मैंने कहा, हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं. मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है, खासकर इसलिए क्योंकि जिस स्थिति में हम थे, उससे उबरना आसान नहीं है. एक टीम के रूप में वापसी करने के लिए साहस, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक रवैया चाहिए. आईपीएल 24-25 खिलाड़ियों और सहायक कर्मचारियों वाला एक मजेदार टूर्नामेंट है, उस माहौल, जोश को बनाए रखना और हर बार उसे आगे बढ़ाना शानदार है. तो हां, मुझे हर एक पर बहुत गर्व है."

टॉस के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना पसंद करते. हम देखेंगे कि अगले सीजन में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि हमने खराब क्रिकेट खेला, लेकिन हम उन मौकों को भुना नहीं पाए जिनसे मैच का नतीजा बदल सकता था. हमें ये चीजें सीखनी होंगी और आगे बढ़ना होगा. हमने आज टीम में दो बदलाव किए हैं."

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साहिल परख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी

कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग इलेवन- अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, सौरभ दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी

Published at : 24 May 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Kolkata Knight Riders Vs Delhi Capitals IPL KKR VS DC IPL 2026
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