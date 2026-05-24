मसूरी में कूड़ा फेंकते पर्यटकों को रोका, समाजसेवी ने बीच सड़क यूं सिखाया सबक- वीडियो वायरल

उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने देशभर में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. पहाड़ों की खूबसूरती देखने पहुंचने वाले कुछ पर्यटक किस तरह लापरवाही से सार्वजनिक जगहों को गंदा कर रहे हैं, यह इस वीडियो में साफ नजर आता है.

हालांकि इस बार एक समाजसेवी ने चुप रहने के बजाय आगे बढ़कर जिम्मेदारी दिखाई और मौके पर ही पर्यटकों को उनकी गलती का एहसास कराया. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक घटना भर नहीं रह गया, बल्कि अब यह साफ-सफाई, नागरिक जिम्मेदारी और जागरूकता को लेकर बड़ी बहस का कारण बन गया है. लोग इस पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी लापरवाही चलती रहेगी.

गाड़ी से फेंका कचरा तो नाराज हुआ शख्स

जानकारी के मुताबिक, समाजसेवी अनूप नौटियाल मसूरी की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने आगे चल रही गाड़ी से किसी को प्लास्टिक का कचरा सड़क पर फेंकते हुए देखा . यह देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उस वाहन के पास जाकर बात की . उन्होंने शांति से पर्यटकों को समझाया कि सार्वजनिक जगहों को गंदा करना गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए.

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वीडियो साफ दिखी पर्यावरण के प्रति लापरवाही

वायरल वीडियो में अनूप नौटियाल के हाथ में प्लास्टिक का कप और चम्मच नजर आता है, जिसे वह वापस उन्हीं पर्यटकों को देते हैं. वह उनसे कहते हैं कि इस तरह कूड़ा फेंकना गलत है और भविष्य में ऐसा न करें. बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठी महिला ने कचरा फेंका था, जिसने बाद में अपनी गलती मान ली और कचरा वापस ले लिया.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इस कदम की तारीफ की और कहा कि हर किसी को ऐसी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने देश में साफ-सफाई को लेकर लोगों की सोच पर सवाल उठाए. यूजर्स का कहना है कि जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे. एक यूजर ने लिखा...ये बीमारी हर टूरिस्ट प्लेस पर दिखेगी. एक और यूजर ने लिखा...अपने घर में भी इसी तरह कचरा फेंकते हो क्या? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मोटा चालान होना चाहिए.

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वीडियो ने छेड़ दी बड़ी बहस

इस घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या स्कूल और घरों में लोगों को नागरिक जिम्मेदारी सही तरीके से सिखाई जा रही है या नहीं. कई लोग मानते हैं कि साफ-सफाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

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