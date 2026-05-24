बकरियों का पलटा ट्रक, मदद करने के बजाए मुर्दा बकरे लूट ले गई पब्लिक- वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के कौशांबी से सामने आया एक हादसा इन दिनों सोशल मीडिया पर गुस्से और शर्मिंदगी दोनों का कारण बना हुआ है. एक तरफ जहां तेज रफ्तार जिंदगी और लापरवाही ने सड़क पर बड़ा हादसा खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ इंसानियत को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया. बकरियों से भरा एक ट्रक हाईवे पर पलट गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और दर्जनों बकरियों की जान चली गई. लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बीच जो तस्वीर सामने आई, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. मदद के बजाय कुछ लोग मौके पर बकरियां उठाकर ले जाते नजर आए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

कैसे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे कौशांबी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के अंदावा टेढ़ी मोड़ के पास हुआ. बताया जा रहा है कि ट्रक कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रहा था और उसमें 200 से ज्यादा बकरियां भरी हुई थीं. इसी दौरान ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. हादसा इतना जोरदार था कि ट्रक में सवार लोग अंदर ही फंस गए और बकरियां इधर-उधर बिखर गईं.

मौके पर मचा हड़कंप

ट्रक पलटते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. कई बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गईं, सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ . लेकिन इस बीच जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया.

मदद की जगह लूट का मंजर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग घायलों की मदद करने के बजाय बकरियों को उठाकर ले जा रहे हैं. कोई कंधे पर बकरी लादे दिख रहा है तो कोई उसे पकड़कर मौके से निकल रहा है. यह दृश्य इंसानियत पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जहां एक तरफ लोग जिंदगी के लिए जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मौके का फायदा उठाने में लगे थे.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही कोखराज थाना पुलिस और शाहजादपुर चौकी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है. इसके बाद क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक को हटाया गया और रास्ता साफ कराया गया. साथ ही बची हुई बकरियों को भी सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई.

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सोशल मीडिया पर गुस्सा

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं, जहां हादसे में घायल लोगों की मदद करने के बजाय लोग लूट में लग जाते हैं. कई लोगों ने इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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