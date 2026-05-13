Viral Video: पाकिस्तान की लग्जरी ट्रेन देख यूजर्स ने उड़ाया मजाक, बोले- पैसेंजर ट्रेन तो जहन्नुम होगी, वीडियो वायरल
Viral Video: पाकिस्तान की लग्जरी ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए, यहां देखे पूरी वीडियो.
Viral Video: “ये लग्जरी ट्रेन है या भारत की 3rd AC?” सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान की एक ट्रेन का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रेन के अंदर का हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें साफ सीटें, एसी कोच और शांत माहौल नजर आता है. वीडियो में दावा किया गया कि इस लग्जरी ट्रेन का किराया करीब 9900 रुपये है. लेकिन वीडियो सामने आते ही यूजर्स ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. जिसपर कई लोगों ने लिखा कि अगर यह वहां की “लग्जरी ट्रेन” है, तो आम पैसेंजर ट्रेन की हालत कितनी खराब होगी. इंस्टाग्राम पर वीडियो के नीचे हजारों कमेंट्स आए, जिनमें लोगों ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत और वहां की रेलवे व्यवस्था को लेकरलेकर मजाक उड़ाते हुए टिप्पणी करने लगें. इसी वजह से यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है साथ ही लोग इसे जमकर शेयर कर रहें है और लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
यूजर्स ने वंदे भारत से की तुलना
वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा तुलना भारत और पाकिस्तान की रेलवे व्यवस्था को लेकर देखने को मिल रही है. कई भारतीय यूजर्स ने लिखा कि भारत में तो इससे बेहतर सुविधाएं कम कीमत में मिल जाती हैं. साथ ही कुछ लोगों ने भारत की वंदे भारत ट्रेन का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां लगभग 2000 रुपये तक में शानदार सफर हो जाता है, जबकि पाकिस्तान में साधारण दिखने वाली ट्रेन के लिए 9900 रुपये लिए जा रहे हैं. वही एक यूजर ने लिखा, “India mein toh isko 3rd AC bolte hain.” वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, “अगर ये लग्जरी है तो जनरल डिब्बा तो जहन्नुम होगा.” कई यूजर्स ने महाराजा एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी ट्रेनों का भी जिक्र किया. लोगों का कहना था कि भारत में अब रेलवे काफी मॉडर्न हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान अभी भी बेसिक सुविधाओं को लग्जरी बताकर दिखा रहा है.
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पाकिस्तान की हालत पर भी उठे सवाल
इस वायरल वीडियो के बाद कई यूजर्स ने पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठाने लगें. लोगों का कहना था कि जिस देश में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी इतनी ज्यादा हो, वहां ऐसी ट्रेन को लग्जरी बता कर दिखना उनकी गलती नहीं है. वही कुछ यूजर्स ने लिखा कि पाकिस्तान में आम जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर पाकिस्तान कि चमक-दमक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में रही है. वहां खाने-पीने की चीजों से लेकर बिजली और पेट्रोल तक की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं. ऐसे में लोगों को यह वीडियो “जमीन से दूर” लगा. यही कारण है कि कमेंट्स में लोगों ने ट्रेन से ज्यादा पाकिस्तान की हालत पर चर्चा शुरू कर दी.
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Source: IOCL