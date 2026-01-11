"मैं क्या करूं राम मुझे बुढ्ढा मिल गया" शादी के बाद महिला को पता चला पति का ये सच, उड़ गए होश

शादी को लेकर सपने हर लड़की देखती है कि उसका जीवनसाथी ईमानदार हो, सच बोले और भरोसे के साथ रिश्ता निभाए. लेकिन जब शादी के बाद एक-एक करके सच सामने आए और भरोसा टूट जाए, तो वही रिश्ता दर्द और विवाद में बदल जाता है. उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आया एक मामला इन दिनों चर्चा में है, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि शादी से पहले उसे जो दिखाया और बताया गया, हकीकत उससे बिल्कुल अलग निकली. अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया है और इसकी जांच शुरू हो चुकी है.

2024 में हुई थी कपल की शादी

नोएडा के गौर सिटी एवेन्यू-1 की रहने वाली लविका गुप्ता ने अपने पति संयम जैन और उसके चार परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत बिसरख थाने में दर्ज की गई है. एफआईआर के मुताबिक लविका गुप्ता और संयम जैन की शादी 16 जनवरी 2024 को हुई थी. महिला का आरोप है कि शादी से पहले उसके पति और ससुराल पक्ष ने कई अहम बातें छिपाईं और गलत जानकारी दी, जिसके आधार पर उसने इस रिश्ते के लिए हां कहा.

आय को लेकर भी दिया गया धोखा

लविका गुप्ता का कहना है कि शादी से पहले उन्हें बताया गया था कि दूल्हा पढ़ा-लिखा है और बीकॉम पास है. लेकिन शादी के बाद पता चला कि उसके पति ने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है. इतना ही नहीं, पति की आय को लेकर भी झूठ बोला गया. महिला के अनुसार, उसे बताया गया था कि पति की सालाना कमाई 18 लाख रुपये है, जबकि बाद में यह दावा भी गलत निकला.

शादी के बाद गंजा निकला पति

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि शादी से पहले पति की शारीरिक स्थिति को लेकर भी उसे धोखे में रखा गया. लविका गुप्ता के मुताबिक, उसे एक घने और अच्छे बालों वाले युवक से शादी करने का भरोसा दिलाया गया था. लेकिन शादी के बाद सामने आया कि उसका पति गंजा है और सिर पर बालों की कमी छिपाने के लिए विग या पैच का इस्तेमाल करता था. महिला का कहना है कि यह बात जानबूझकर उससे छिपाई गई.

