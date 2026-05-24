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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026राजस्थान-मुंबई मैच में हो गया लफड़ा! बीच मैदान में जडेजा ने शार्दुल ठाकुर को चिढ़ाया; वीडियो हुआ वायरल

राजस्थान-मुंबई मैच में हो गया लफड़ा! बीच मैदान में जडेजा ने शार्दुल ठाकुर को चिढ़ाया; वीडियो हुआ वायरल

Ravindra Jadeja Tease Shardul Thakur Video: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच में रवींद्र जडेजा ने शार्दुल ठाकुर को चिढ़ाया. इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 May 2026 06:19 PM (IST)
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रविवार को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस का मैच खेला गया. इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर के बीच ऐसा क्या लफड़ा हुआ कि जडेजा बाद में ठाकुर को चिढ़ाने लगे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें कि राजस्थान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए.

जडेजा ने शार्दुल को चिढ़ाया

दरअसल यह मामला राजस्थान रॉयल्स की पारी के 20वें यानी आखिरी ओवर का है. MI के लिए आखिरी ओवर शार्दुल ठाकुर कर रहे थे. ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा कवर्स पोजीशन पर खड़े फील्डर को कैच थमा बैठे. शार्दुल सेलिब्रेट करने लगे थे, लेकिन तभी नो-बॉल का सायरन बज गया. इस वजह से जडेजा और शार्दुल, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली.

अगली गेंद फ्री-हिट थी. एक बार फिर जडेजा और शार्दुल आमने-सामने थे. जडेजा ने फ्री-हिट पर जोरदार चौका लगा दिया. चौका लगाने के बाद जडेजा ने जबरदस्त सेलिब्रेशन किया था और उन्होंने मजाकिया अंदाज में शार्दुल को चिढ़ाया. उससे अगली गेंद पर भी जडेजा ने चौका लगाया. उनका यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

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रवींद्र जडेजा ने इस मैच में 11 गेंद खेलकर 19 रन बनाए. उन्होंने नांद्रे बर्गर के साथ मिलकर 12 गेंद में 30 रन जोड़े और राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 200 के पार पहुंचाया. जडेजा और शार्दुल ठाकुर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एकसाथ खेल चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 May 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja Shardul Thakur MUMBAI INDIANS MI Vs RR
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