रविवार को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस का मैच खेला गया. इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर के बीच ऐसा क्या लफड़ा हुआ कि जडेजा बाद में ठाकुर को चिढ़ाने लगे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें कि राजस्थान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए.

जडेजा ने शार्दुल को चिढ़ाया

दरअसल यह मामला राजस्थान रॉयल्स की पारी के 20वें यानी आखिरी ओवर का है. MI के लिए आखिरी ओवर शार्दुल ठाकुर कर रहे थे. ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा कवर्स पोजीशन पर खड़े फील्डर को कैच थमा बैठे. शार्दुल सेलिब्रेट करने लगे थे, लेकिन तभी नो-बॉल का सायरन बज गया. इस वजह से जडेजा और शार्दुल, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली.

अगली गेंद फ्री-हिट थी. एक बार फिर जडेजा और शार्दुल आमने-सामने थे. जडेजा ने फ्री-हिट पर जोरदार चौका लगा दिया. चौका लगाने के बाद जडेजा ने जबरदस्त सेलिब्रेशन किया था और उन्होंने मजाकिया अंदाज में शार्दुल को चिढ़ाया. उससे अगली गेंद पर भी जडेजा ने चौका लगाया. उनका यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Funny Banter between Ravindra Jadeja and Shardul Thakur😂

Jadeja teasing thakur after hitting him.

IPL is amazing 🙌 pic.twitter.com/n9vdZaVzzC — Shin Kohli (@Shinkohli) May 24, 2026

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रवींद्र जडेजा ने इस मैच में 11 गेंद खेलकर 19 रन बनाए. उन्होंने नांद्रे बर्गर के साथ मिलकर 12 गेंद में 30 रन जोड़े और राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 200 के पार पहुंचाया. जडेजा और शार्दुल ठाकुर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एकसाथ खेल चुके हैं.

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