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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारवि किशन का दावा- राम चरण की 'पेड्डी' को मिल सकता है नेशनल अवॉर्ड, आमिर खान की फिल्मों से की तुलना

रवि किशन का दावा- राम चरण की 'पेड्डी' को मिल सकता है नेशनल अवॉर्ड, आमिर खान की फिल्मों से की तुलना

Ravi Kishan on Peddi: हाल ही में रामचरण की फिल्म 'पेड्डी' के नए गाने को भोपाल में लॉन्च किया गया. इसी बीच एक्टर रवि किशन ने फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि नेशनल अवॉर्ड आते हुए दिख रहा हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 May 2026 06:19 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार रामचरण की 'पेड्डी' का क्रेज दर्शकों में साफ देखा जा रहा हैं. फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके गानों को भी खूब प्यार दे रहे हैं. हाल ही में शनिवार को भोपाल में फिल्म के नए गाने 'Hellallallo' का लॉन्च इवेंट हुआ, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट और टीम मौजूद थीं. इसी बीच एक्टर रवि किशन ने फिल्म के बारे में बताते हुए इसकी जमकर तारीफ की और आमिर खान की फिल्म से भी तुलना कर डाली. 

फिल्म की कहानी है अनप्रिडिक्टेबल

इवेंट में रवि किशन ने फिल्म के बारे में कहा, 'ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि युवाओं को प्रेरित करने वाली कहानी है. ये आपको आमिर खान की '3 इडियट्स' और 'दंगल' जैसी फिल्मों की याद दिलाएगी. 'पेड्डी' की कहानी ऐसी है, जिसमें भारत का हर युवा खुद को खोजेगा. जिसने उम्मीद छोड़ दी है कि मैं जिंदगी में क्या करूं, मैं हार गया या फेल हो गया. वहां 'पेड्डी' आपको उम्मीद देगी. इसकी कहानी बहुत ही अलग और अनप्रिडिक्टेबल है, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी.'

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राम चरण की जमकर तारीफ की

इसके अलावा रवि किशन ने राम चरण की तारीफ करते हुए कहा, 'राम चरण सर, क्या परफॉर्मेंस है! मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है, जब वो मेरे प्रोड्यूसर थे. उनके पिता मेगास्टार चिरंजीवी हैं और पवन कल्याण मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस फिल्म में राम चरण कुछ अलग ही करने वाले हैं. मुझे उनके लिए नेशनल अवॉर्ड और कई बड़े अवॉर्ड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं.'

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि बुची बाबू सना ने फिल्म का निर्देशन किया है और इसे वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले बनाया गया है, जिसे वेंकट सतीश किलारू ने प्रोड्यूस किया हैं. फिल्म में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. साथ ही इस फिल्म को बॉलीवुड फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' से टक्कर मिलेगी, जो 5 जून को आ रही हैं. इसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं. 

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Published at : 24 May 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Ram Charan RAVI KISHAN Peddi Movie
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