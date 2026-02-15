हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बाप रे... 15 लाख किराया? मन की शांति के लिए यह महिला हर महीने चुकाती है मोटी रकम, यूजर्स हैरान

Video: बाप रे... 15 लाख किराया? मन की शांति के लिए यह महिला हर महीने चुकाती है मोटी रकम, यूजर्स हैरान

सोशल मीडिया पर घरों के टूर के लिए मशहूर क्रिएटर कालेब सिम्पसन ने अपने शो “How much do you pay for rent?” में इंस्टाग्राम स्टार जुआन-माई फाम (Mai Phammy) के न्यूयॉर्क स्थित घर का दौरा किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Feb 2026 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां छोटे-से अपार्टमेंट का किराया भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होता है, वहां एक कंटेंट क्रिएटर का घर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है उसका किराया. पूरे 18 हजार डॉलर (लगभग 15 लाख रुपये से ज्यादा) प्रति माह. लेकिन इस घर को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्प बात सिर्फ इसकी कीमत नहीं, बल्कि इसके पीछे की सोच और कहानी है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखने के बाद यूजर्स भी मुंह खोले हैरान हैं.

एक महीने का 15 लाख रुपये किराया देती है ये महिला

सोशल मीडिया पर घरों के टूर के लिए मशहूर क्रिएटर कालेब सिम्पसन ने अपने शो “How much do you pay for rent?” में इंस्टाग्राम स्टार जुआन-माई फाम (Mai Phammy) के न्यूयॉर्क स्थित घर का दौरा किया. जैसे ही वीडियो सामने आया, लोगों की नजरें इस घर की भव्यता पर टिक गईं. यह कोई साधारण अपार्टमेंट नहीं, बल्कि खुली जगह, प्राकृतिक रोशनी और हरियाली के नजदीक स्थित एक खास ठिकाना है. इस घर का रेंट जानकर आपके होंश उड़ने वाले हैं, वीडियो में घर की किराएदार बताती है कि वो इस घर के लिए हर महीने लगभग 18 हजार डॉलर का भुगतान करती है, भारतीय करेंसी में ये कीमत करीब 15 लाख रुपये है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Caleb Simpson (@calebwsimpson)

बेहद खास है महंगा घर लेने की वजह

घर लेने के पीछे की वजह भी काफी अनोखी है. माई ने वीडियो में बताया कि जापान यात्रा के दौरान एक साधु ने उन्हें सलाह दी थी कि जब भी जीवन में उलझन हो, प्रकृति के करीब जाएं और सुकून तलाशें. उसी अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा घर चुना जो सेंट्रल पार्क के करीब हो, ताकि वह रोजाना हरियाली के बीच सैर कर सकें. उनके मुताबिक, यह सिर्फ महंगा किराया नहीं बल्कि मानसिक शांति और बेहतर दिनचर्या में निवेश है.

यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल

यूजर्स का खुला रह गया मुंह

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इतने महंगे किराये पर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ इसे “ड्रीम होम” बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....जितना इसका किराया है उतना तो भारत का मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी में कमाता है. एक और यूजर ने लिखा...15 लाख रुपये इस मकान के हिसाब से बहुत ज्यादा है. वीडियो को calebwsimpson नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो

Published at : 15 Feb 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Rent In Newyork
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
बिहार
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
बॉलीवुड
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
बिहार
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
बॉलीवुड
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
विश्व
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
यहां एक ही लड़की से शादी करते हैं परिवार के सभी भाई, जानिए भारत में कहां है ये अनोखी परंपरा
यहां एक ही लड़की से शादी करते हैं परिवार के सभी भाई, जानिए भारत में कहां है ये अनोखी परंपरा
ट्रेंडिंग
Video: स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget