नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल

नेपाल इस समय भीषण बाढ़ और तबाही से जूझ रहा है. कई इलाकों में तेज पानी और मलबे ने घरों, सड़कों और दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाढ़ के पानी के साथ बहकर आई एक दराज दिखाई दे रही है. जब इस दराज को देखा गया तो उसके अंदर नकदी और ज्वेलरी मिली. बाढ़ के बीच इस तरह की कीमती चीजें मिलना लोगों के लिए हैरानी की बात बन गया है.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वायरल वीडियो में बाढ़ के बाद का माहौल दिखाई देता है. इसी दौरान एक दराज पानी और मलबे के बीच में मिलती है. उसे बाहर निकालकर जब खोला तो अंदर रखे नोट और गहने दिखाई देते हैं. हालांकि वीडियो के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि इसमें मौजूद सामान की कुल कीमत कितनी है. इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे रकम से जुड़े दावों को सावधानी से देखना जरूरी है.

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बाढ़ का पानी अपने साथ सिर्फ घर और सामान नहीं बहाता, कभी कभी इंसान को यह भी सिखा जाता है कि जिसे हम सबसे कीमती समझते हैं, वह हमेशा कीमती नहीं होता



किसी को पैसे मिले, किसी को सोना मिला…

लेकिन जिन हाथों में उन्हें बचाने की कोशिश थी, वही हाथ अपनी ज़िंदगी नहीं बचा पाए। 💔 pic.twitter.com/FffCHprE9F — Sanju (@SanjuKu79832010) August 29, 2026

बाढ़ के पानी में कैसे बहकर आई इतनी कीमती चीजें?

नेपाल में आई बाढ़ का बहाव इतना तेज है कि कई जगहों पर घरों और दुकानों का सामान भी पानी के साथ बह गया. ऐसे में यह दराज भी पानी के रास्ते दूसरी जगह पहुंची. वीडियो में दिखाई दे रहे नोट और गहने इसी दराज के अंदर रखे हुए नजर आते हैं. इस घटना से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ ने लोगों के सामान को कितनी दूर तक पहुंचा दिया है. हालांकि यह सामान किसका है और इसे मूल जगह से कितनी दूरी पर पाया गया, इसकी पूरी जानकारी वीडियो से साफ नहीं होती.

नेपाल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही

यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं. खासकर भोटेकोशी और आसपास के इलाकों में हालात काफी मुश्किल हैं. राहत और बचाव टीमें लगातार प्रभावित लोगों तक पहुंचने और लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं. ताजा अपडेट के मुताबिक नेपाल में बाढ़ से 734 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 2,498 लोग अभी लापता हैं. कई इलाकों में दोबारा बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है

वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि बाढ़ के बाद मलबे में लोगों को काफी पैसा मिल रहा है. एक अन्य यूजर ने कहा कि बाढ़ अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाती है, लेकिन अपनों को खोने का दर्द जिंदगीभर रहता है. कुछ लोगों ने वीडियो को देखकर हैरानी भी जताई और कहा कि ऐसी चीजें देखकर हर कोई दंग रह जाएगा.

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