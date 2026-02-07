सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने क्रिकेट फैंस से लेकर एंटरटेनमेंट लवर्स तक सभी का ध्यान खींच लिया है. इस वायरल वीडियो में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक एक कार्यक्रम में डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में नताशा का कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन और अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. खास बात यह है कि वह मशहूर गाने काला चश्मा पर डांस करती दिख रही हैं, जिसके चलते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.

एक कार्यक्रम के दौरान डांस करती दिखाई दीं नताशा

वायरल वीडियो किसी इवेंट का बताया जा रहा है, जहां नताशा स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि नताशा ने ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन का आउटफिट पहना हुआ है और पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही हैं. उनका अंदाज न तो बनावटी लगता है और न ही ओवरड्रामेटिक. बल्कि वह काफी सहज और ग्रेसफुल दिखाई देती हैं. जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, नताशा के एक्सप्रेशंस और स्टेप्स दर्शकों को बांध लेते हैं.

After divorcing Hardik, she became so unemployed that she had to dance at colleges just to live. pic.twitter.com/HU593UMxOi — Aditya (@Warlock_Aditya) February 7, 2026

यूजर्स ने की डांस की तारीफ

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार इसे शेयर कर रहे हैं. इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. कई लोग नताशा के डांस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग इसे उनकी नई शुरुआत से जोड़कर देख रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि नताशा अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं. वीडियो को @Warlock_Aditya नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

एक बेहतरीन मॉडल हैं नताशा

नताशा स्टेनकोविक पहले भी कई मौकों पर अपने डांस और परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में रह चुकी हैं. वह एक मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी हैं. इस वीडियो में भी उनका प्रोफेशनल अंदाज साफ नजर आता है. मंच पर उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस यह दिखाते हैं कि वह किसी भी तरह के दबाव में नहीं हैं और खुलकर पल को एंजॉय कर रही हैं.

