MP News: गांव में घुस शख्स पर किया हमला, फिर आराम से बिस्तर पर जाकर बैठ गया बाघ, देखें वीडियो

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास एक गांव में उस समय दहशत फैल गई, जब एक बाघ गांव के अंदर घुस गया. बाघ ने सबसे पहले एक ग्रामीण पर हमला किया और फिर सीधे एक घर में घुसकर बिस्तर पर आराम से चढ़कर बैठ गया. बाघ की इस अनोखी और हैरान करने वाली हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

जान बचाने के लिए छत पर भागे ग्रामीण

ग्रामीणों के मुताबिक, बाघ ने गोपाल कोल नाम के एक युवक पर हमला किया था. बाघ ने एक ही पंजे से उसे जमीन पर गिरा दिया था. उस युवक को पैर में गंभीर चोट आई है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की तरफ से ही एक टीम ने युवक को बचाया और कटनी जिले के बरही अस्पताल तुरंत ले गई. वहां युवक का प्राथमिक उपचार हुआ. उसके बाद उसे कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास बेलदी गाँव में एक व्यक्ति को घायल कर बिस्तर पर जाकर बैठ गया टाइगर pic.twitter.com/JNtuuTLVr9 — Nitendra Sharma (@nitendrasharma2) December 29, 2025

पता चला है कि गोपाल नाम के उस युवक पर हमला करने के बाद बाघ दुर्गा प्रसाद द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति के घर घुस गया था. कमरे में रखे पलंग पर सीधे चढ़कर बैठ गया. बाघ की ऐसी हरकत देखकर सब चौंक गए. गांव के कई घरों के लोग जान बचाने के लिए भागकर छत पर चले गए.

ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी

सूत्रों के मुताबिक, बाघ को सुबह 10 बजे के करीब ग्रामीणों ने पहली बार देखा था. बाघ पनपथा बफर जोन के पास फसल के खेत के किनारे सीमा पर तब था. बाघ देखते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी. गांव के अंदर दोपहर तक बाघ घुस गया था. ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में अक्सर जंगली जानवरों को देखा जाता है.

ज्यादातर मामलों में उन्हें भगाने के लिए लाठी लेकर दौड़ाते हैं ग्रामीण. इस बाघ के मामले में भी उसे घेरकर जंगल में वापस भेजने की कोशिश की ग्रामीणों ने. बाघ ने तभी गोपाल पर हमला कर दिया. खबर पाकर गांव में आई बचाव टीम. करीब 8 घंटे बाद आखिरकार बाघ को बेहोश करके, फिर उसे बचाया और ले जाया गया. शाम को बाघ को बचाने में सफल हुई पनपथा बफर जोन से आई बचाव टीम.