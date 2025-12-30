सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर पर AI से तस्वीर दिखा कर राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी. जी हां, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. कांग्रेस ने 29 दिसंबर को आरोप लगाया कि खंडवा जिले के प्रशासन ने AI से बनाई गई तस्वीरों के आधार पर जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार हासिल किया.

कांग्रेस का दावा है कि जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्य न होने के बावजूद तकनीक के जरिए तस्वीरें गढ़कर केंद्र सरकार को गुमराह किया गया. इस आरोप को लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है. वहीं, जिला प्रशासन ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें भ्रामक और तथ्यहीन बताया है.

BJP खुद AI के जरिए भ्रष्टाचार कर रही है- जीतू पटवारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए BJP सरकार और खंडवा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जहां BJP सरकार को देश के बच्चों को एआई का सही और सकारात्मक उपयोग सिखाना चाहिए, वहीं वह खुद AI के जरिए भ्रष्टाचार कर रही है. पटवारी का आरोप है कि खंडवा जिले में जल संरक्षण के नाम पर महज दो फुट गहरे गड्ढों को एआई के माध्यम से कुएं के रूप में दिखाया गया.

उन्होंने यह भी दावा किया कि पूरे क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की AI से बनाई गई तस्वीरें सरकारी पोर्टल पर अपलोड की गईं. कांग्रेस का कहना है कि इन्हीं कथित तस्वीरों के आधार पर खंडवा जिले ने माननीय राष्ट्रपति से राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि जब इन दावों की जमीनी हकीकत सामने आई तो वहां खेत और खाली मैदान मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि यह वास्तविक जल संरक्षण नहीं बल्कि तकनीक के सहारे बनाई गई छवियों का खेल था. उन्होंने यह भी कहा कि BJP शासन में भ्रष्टाचार अब स्मार्ट और तकनीकी हो गया है.

प्रशासन ने रखा अपना पक्ष

राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर बढ़ते विवाद के बाद खंडवा जिला प्रशासन ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर अपना पक्ष रखा. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि AI से तैयार तस्वीरों का राष्ट्रीय जल पुरस्कार से कोई संबंध नहीं है. केंद्र सरकार के ‘जल संचय, जन भागीदारी’ अभियान के तहत जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर खंडवा जिले ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था.

इसी उपलब्धि के चलते नवंबर महीने में नई दिल्ली में आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में खंडवा जिले को दो करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया. डॉ. गौड़ा ने यह भी जानकारी दी कि इसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में खंडवा जिले की कावेश्वर पंचायत को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ‘जल संचय, जन भागीदारी’ अभियान के तहत खंडवा जिले में कुल 1,29,046 जल संरक्षण कार्य किए गए हैं, जिनकी गहन जांच के बाद सत्यापित तस्वीरें अभियान के ‘जेएसजेबी पोर्टल’ पर अपलोड की गई थीं. उनके अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इन सभी तस्वीरों का सत्यापन किया और कुल कार्यों के एक प्रतिशत कार्यों की मैदानी स्तर पर औचक जांच भी की थी.

AI तस्वीरे अपलोड करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई!

उन्होंने कहा कि कुछ सोशल मीडिया खातों द्वारा प्रथमदृष्टया झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ‘कैच द रेन’ नामक एक अलग पोर्टल पर जल संरक्षण से जुड़ी तस्वीरें केवल शैक्षणिक और प्रेरणात्मक उद्देश्य से अपलोड की जाती हैं. प्रशासन के संज्ञान में आया है कि इस पोर्टल पर AI से तैयार 21 तस्वीरें अपलोड की गई थीं, जो संभवतः दुर्भावनापूर्ण इरादों से किया गया. इन तस्वीरों को अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने दोहराया कि ‘कैच द रेन’ पोर्टल और ‘जल संचय, जन भागीदारी’ अभियान का पोर्टल पूरी तरह अलग हैं और कैच द रेन पर अपलोड तस्वीरों के आधार पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कोई विचार नहीं किया जाता. प्रशासन का दावा है कि खंडवा जिले में 1.25 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं, और पुरस्कार इन्हीं वास्तविक कार्यों के आधार पर प्राप्त हुआ है.