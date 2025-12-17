जमाई राजा राम मिला... दूल्हे के सामने जमकर नाची सास, यूजर्स बोले- ये भी भागेगी क्या?

देश में फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है. वहीं शादियों के सीजन से जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं. आमतौर पर शादी के फंक्शन में दूल्हा-दुल्हन का डांस या दोस्तों की मस्ती ज्यादातर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने सबका ध्यान एक सास की ओर खींच लिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक सास अपने जमाई के सामने जमाई राजा राम मिला... गाने पर जमकर नाची. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं यह वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग भी हैरान हो गए और जमकर तारीफे भी कर रहे हैं. कहीं यूजर्स ने तो इस वीडियो को देखकर मजाक में यह तक पूछ बैठे कि यह भी भागेगी क्या.



वीडियो में दूल्हे के सामने जमकर नाची सास



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @bumptobabyy नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के माहौल में दूल्हे के सामने सास बड़े ही कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ डांस कर रही है. उनका अंदाज इतना शानदार है की पहली नजर में लोग उन्हें दुल्हन ही समझ बैठे. वीडियो में सास की ज्वेलरी और एक्सप्रेशन सब कुछ इतना परफेक्ट है कि कई लोग सास की उम्र या रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो गए. वीडियो में सास दूल्हे के सामने जमाई राजा राम मिला... गाने पर डांस कर रही थी. वहीं वीडियो में सास का डांस देखकर वहां मौजूद लोग भी खूब एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं.

यूजर्स बोले सास हो तो ऐसी, उम्र ही समझ नहीं आ रही

जमाई राजा के स्वागत में सास का डांस वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की तारीफों की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने सास के डांस को देखकर कमेंट किया कि मदर इन लॉ बहुत ही खूबसूरत लग रही है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि इतना एलिगेंट डांस और इतना प्यार आउटफिट कमाल है. वहीं कई लोग वीडियो में सास को लेकर कन्फ्यूज होकर होते दिखे. कन्फ्यूजन में एक यूजर ने कमेंट किया कि सास इतनी यंग लग रही है कि पहले लगा दुल्हन ही है. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया कि यह तो कहीं से भी सासू मां नहीं लगती. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि सास इतनी खूबसूरत है तो बेटी कितनी सुंदर होगी. इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोग डांस कर रही सास को संतूर सास भी बताने लगे हैं. एक यूजर ने तो इस वीडियो का कनेक्शन सास-दामाद के भागने वाली खबर से जोड़ दिया. उसने पूछ लिया कि क्या यह भी भागेगी?

