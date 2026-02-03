हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी के बाद भी भटका हुआ महसूस करती हूं" 26 साल की इंजीनियर की पोस्ट से इंटरनेट पर हड़कंप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाली 26 साल की नंदिनी शर्मा की एक पोस्ट इन दिनों खूब चर्चा में है. नंदिनी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों से जुड़े अनुभव को शेयर किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 03 Feb 2026 08:41 AM (IST)
आज के समय में करियर को लेकर युवाओं के मन में कई सवाल होते हैं. कॉलेज खत्म होते ही नौकरी मिलेगी या नहीं, मेहनत का फल कब मिलेगा, क्या बड़ी कंपनी में काम करने से सब अपने आप ठीक हो जाएगा. ऐसे ही सवालों और उलझनों के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसने हजारों युवाओं के दिल को छू लिया है. यह पोस्ट किसी मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं, बल्कि एक ऐसी युवती की है जो खुद एक बड़ी टेक कंपनी में काम कर रही है और अपनी जिंदगी की सच्चाई बिना किसी दिखावे के लोगों के सामने रख रही है.

26 साल की नंदिनी ने दिखाया युवाओं को आईना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाली 26 साल की नंदिनी शर्मा की एक पोस्ट इन दिनों खूब चर्चा में है. नंदिनी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों से जुड़े अनुभव साझा करते हुए खासतौर पर 18 से 25 साल के युवाओं को सलाह दी है. उनकी पोस्ट मेहनत, निरंतरता और कॉरपोरेट लाइफ की सच्चाई पर आधारित है. नंदिनी ने लिखा कि जैसे पैसे समय के साथ बढ़ते हैं, वैसे ही मेहनत और लगातार किया गया प्रयास भी समय के साथ बड़ा असर दिखाता है. उन्होंने कहा कि करियर के शुरुआती साल सबसे अहम होते हैं. इस उम्र में लोगों के पास समय भी होता है, ऊर्जा भी होती है और जिम्मेदारियां भी कम होती हैं. अगर इस दौर में खुद पर काम नहीं किया गया, तो बाद में चीजें और मुश्किल हो जाती हैं.

बोली, आपको कोई बचाने नहीं आएगा

उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादातर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें लगातार जज कर रहे हैं. जबकि हकीकत यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी और परेशानियों में ही व्यस्त रहता है. इस बात को समझने के बाद उन्हें अपने डर से बाहर निकलने और नए स्किल्स सीखने का आत्मविश्वास मिला. नंदिनी की पोस्ट का एक अहम संदेश यह भी था कि जिंदगी में कोई आपको बचाने नहीं आने वाला. सिर्फ डिग्री, अच्छे कॉलेज या बड़ी कंपनी का नाम अपने आप सफलता नहीं दिलाता. करियर में आगे बढ़ने के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और लगातार खुद को बेहतर बनाना पड़ता है.

यूजर्स ने की सच्चाई की तारीफ

पोस्ट पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली. एक यूजर ने लिखा कि कोई किसी की जिंदगी पर उतना ध्यान नहीं देता जितना हम सोचते हैं. वहीं दूसरे ने कहा कि नौकरी मिलने के बाद असली ग्रोथ शुरू होती है. कई लोगों ने निरंतरता और जल्दी शुरुआत करने को सबसे बड़ी ताकत बताया. इस पोस्ट ने हजारों युवाओं को यह एहसास दिलाया कि करियर एक लंबी यात्रा है और ईमानदारी से की गई मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है.

Published at : 03 Feb 2026 08:40 AM (IST)
