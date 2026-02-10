हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
The Manipur Diaries Teaser Out: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म का टीजर रिलीज, 'द मणिपुर डायरीज' में दिखा ऐसा अंदाज

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं. उनकी पहली फिल्म 'द मणिपुर डायरीज' का पहला टीजर रिलीज हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 10 Feb 2026 07:25 PM (IST)
महाकुंभ में माला बेचते हुए मोनालिसा वायरल हो गई थी. उनकी कजरारी आंखें और मासूम चेहरे ने फैंस का दिल लूट लिया था. इसके बाद मोनालिसा की किस्मत चमक उठी. अब वो बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने जा रही हैं. उनकी पहली फिल्म है 'द मणिपुर डायरीज'. इस फिल्म को सनोज मिश्रा बना रहे हैं. 

फिल्म का पहला टीजर रिलीज हो गया है. द मणिपुर डायरीज के टीजर में मोनालिसा को देख फैंस काफी खुश हैं और उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं.

क्या है टीजर?
टीजर की शुरुआत मोनालिसा से ही होती है. टीजर में मोनालिसा को मणिपुर की सबसे अकेली लड़की बताया जाता है. वो  शहर में भर में घूमती फिरती हैं. नेचर को एंजॉय करती हैं. उनके दोस्त जानवर, पेड़, तितलियां और पिल्लू. मोनालिसा अपनी अदाओं से दिल जीतती नजर आ रही हैं. मोनालिसा को झरने के पास रोमांस करते हुए भी दिखाया गया.

इसके अलावा फिल्म की कहानी में आगे मणिपुर की पॉलिटिक्स दिखाई गई है. टीजर में जाति- धर्म के नाम पर दंगा, धरना भी दिखाए गए. 

मोनालिसा टीजर में बोलती दिखी- हम बहुत गरीब लोग हैं. पैसा ही हमारा दूसरा भगवना है और वो हाथ जोड़कर किसी से रिक्वेस्ट करती भी दिखीं. मोनालिसा को एक्शन भी करते हुए दिखाया गया.

टीजर के आखिर में सनोज मिश्रा आते हैं और कहते हैं- ये मोनालिसा की वो ही फिल्म है जिसको बनाने से रोकने के लिए लोगों ने मुझे झूठे केस में जेल भिजवाया था. जेल में रहकर ही मैंने इस फिल्म की कहानी को लिखा है और अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं. मुझे सिर्फ महादेव और आपका साथ चाहिए. 

बता दें कि महाकुंभ में वायरल होने के बाद मोनालिसा ने बहुत मेहनत की. उन्होंने पढ़ाई सीखी और खुद को ग्रूम किया. उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली. वो सोशल मीडिया पर रील्स वीडियोज भी बनाती हैं. मोनालिसा की इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Published at : 10 Feb 2026 07:25 PM (IST)
Monalisa The Manipur Diaries Teaser
