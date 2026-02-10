BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया

तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
Bangladesh Election 2026 Opinion Poll: बांग्लादेश में चुनाव प्रचार अब थम गया है. ओपिनियन पोल्स में बीएनपी गठबंधन और जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने का दावा किया गया है.
बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान मंगलवार (10 फरवरी 2026) को समाप्त हो गया. चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में अलग-अलग पार्टियों के नेताओं जनता से कई वादे किए. कई ओपिनियन पोल्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेतृत्व वाले गठबंधन और जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है. पार्लियामेंट्री इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स रूल्स, 2025 के तहत मंगलवार सुबह से कैंपेनिंग पर रोक लागू हो गई.
बांग्लादेश में चुनाव प्रचार थमा
बांग्लादेश में चुनाव चिन्ह बांटे जाने के बाद सियासी दलों और उम्मीदवारों ने 22 जनवरी से अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया था. इस बीच बांग्लादेश में अलग-अलग संस्थानों की ओर से कराए गए ओपिनियन पोल्स में अलग-अलग अनुमान लगाए लगाए गए हैं. ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो दिनों में पब्लिश हुए तीन बड़े सर्वे में चुनावी माहौल की अलग-अलग तस्वीरें पेश की गई हैं.
BNP और जमात में से किसकी बनेगी सरकार?
ढाका की एमिनेंस एसोसिएट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट (EASD) के एक सर्वे में दावा किया गया है कि प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट (PSU) मेथड का इस्तेमाल करके सभी 300 चुनाव क्षेत्रों में 41,500 लोगों का इंटरव्यू लिया गया. ढाका में सोमवार (9 फरवरी 2026) को कृषिबिद इंस्टीट्यूशन में EASD के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शमीम हैदर तालुकदार ने कहा कि बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को करीब 208 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को आने वाले चुनावों में 46 सीटें मिल सकती हैं.
बांग्लादेश के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी (IILD) के एक सर्वे में कड़े मुकाबले का अनुमान लगाया गया. इसमें जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन को 105 सीटें और बीएनपी के नेतृत्व वाले ब्लॉक को 101 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है. इसके अलावा ढाका यूनिवर्सिटी के पुराने छात्रों के एक प्लेटफॉर्म, नेशनलिस्ट रिसर्च सेल (NRC) के जारी तीसरे सर्वे में बीएनपी को 77 फीसदी पॉपुलर वोट और 220 पार्लियामेंट्री सीटों के साथ भारी जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है.
मोहम्मद यूनुस की जनता से अपील
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने अपने देश के लोगों से 12 फरवरी को आम चुनावों के साथ-साथ होने वाले जनमत संग्रह में हां में वोट देने और उनके प्रस्तावित सुधार पैकेज का समर्थन करने की अपील की. यूनुस प्रशासन 84-सूत्रीय सुधार पैकेज को लेकर जनता का समर्थन हासिल करने के लिए पिछले कई हफ्तों से सक्रिय अभियान चला रहा है.
