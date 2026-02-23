बिल्ली के बच्चे को छाती से लगा घूमता दिखा बंदर, ममता और प्यार देख पिघल जाएगा आपका दिल

कभी-कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो इंसानी संवेदनाओं को झकझोर कर रख देती हैं और यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ममता और करुणा केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं है. हाल ही में सोशल मीडिया पर “पंच” नाम के एक बंदर की कहानी तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें बताया गया कि मां द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद वह एक कपड़े के बंदर को अपनी मां मानकर उसके साथ सोता और खेलता है. इसी तरह अब उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से भी एक ऐसा ही दृश्य सामने आया है, जिसने लोगों को भावुक भी किया है और चिंतित भी. यह मामला मऊ नगर क्षेत्र के निजामुद्दीनपुरा मोहल्ले का है, जहां एक बंदर को बिल्ली के छोटे बच्चे को अपने सीने से लगाए छतों पर घूमते देखा गया.

जानिए क्या है पूरा मामला, वायरल हो रहा वीडियो

जानकारी के अनुसार, यह घटना मऊ के निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली क्षेत्र की है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक बंदर बिल्ली के एक छोटे बच्चे को अपने सीने से इस तरह लगाए हुए था मानो वह उसकी अपनी संतान हो. बंदर छतों पर घूम रहा था और बिल्ली का बच्चा उसके साथ ही था. यह दृश्य देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया.

मोहल्ले में चर्चा और चिंता दोनों

कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्ली का बच्चा भूख और प्यास से व्याकुल होकर आवाज लगा रहा था. ऐसे में लोगों को आशंका है कि यह स्थिति उसके लिए खतरे भरी भी हो सकती है. हालांकि कुछ लोग इसे जानवरों के बीच ममता और करुणा का अनोखा उदाहरण मान रहे हैं. मोहल्ले में इस घटना को लेकर अलग-अलग तरह की बातें की जा रही हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने की प्रशासन से मांग

घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो के साथ #SaveAnimals, #nppmau, #maupolice, #dmMau और #spmau जैसे हैशटैग लगाए गए हैं. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत संबंधित अधिकारियों को टैग करते हुए बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित बचाने की अपील भी की गई है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

