हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बिल्ली के बच्चे को छाती से लगा घूमता दिखा बंदर, ममता और प्यार देख पिघल जाएगा आपका दिल, वीडियो वायरल

Video: बिल्ली के बच्चे को छाती से लगा घूमता दिखा बंदर, ममता और प्यार देख पिघल जाएगा आपका दिल, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से भी एक ऐसा ही दृश्य सामने आया है, जिसने लोगों को भावुक भी किया है और चिंतित भी. यह मामला मऊ नगर क्षेत्र के निजामुद्दीनपुरा मोहल्ले का है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Feb 2026 09:12 PM (IST)
Preferred Sources

कभी-कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो इंसानी संवेदनाओं को झकझोर कर रख देती हैं और यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ममता और करुणा केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं है. हाल ही में सोशल मीडिया पर “पंच” नाम के एक बंदर की कहानी तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें बताया गया कि मां द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद वह एक कपड़े के बंदर को अपनी मां मानकर उसके साथ सोता और खेलता है. इसी तरह अब उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से भी एक ऐसा ही दृश्य सामने आया है, जिसने लोगों को भावुक भी किया है और चिंतित भी. यह मामला मऊ नगर क्षेत्र के निजामुद्दीनपुरा मोहल्ले का है, जहां एक बंदर को बिल्ली के छोटे बच्चे को अपने सीने से लगाए छतों पर घूमते देखा गया.

जानिए क्या है पूरा मामला, वायरल हो रहा वीडियो

जानकारी के अनुसार, यह घटना मऊ के निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली क्षेत्र की है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक बंदर बिल्ली के एक छोटे बच्चे को अपने सीने से इस तरह लगाए हुए था मानो वह उसकी अपनी संतान हो. बंदर छतों पर घूम रहा था और बिल्ली का बच्चा उसके साथ ही था. यह दृश्य देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया.

मोहल्ले में चर्चा और चिंता दोनों

कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्ली का बच्चा भूख और प्यास से व्याकुल होकर आवाज लगा रहा था. ऐसे में लोगों को आशंका है कि यह स्थिति उसके लिए खतरे भरी भी हो सकती है. हालांकि कुछ लोग इसे जानवरों के बीच ममता और करुणा का अनोखा उदाहरण मान रहे हैं. मोहल्ले में इस घटना को लेकर अलग-अलग तरह की बातें की जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने की प्रशासन से मांग

घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो के साथ #SaveAnimals, #nppmau, #maupolice, #dmMau और #spmau जैसे हैशटैग लगाए गए हैं. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत संबंधित अधिकारियों को टैग करते हुए बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित बचाने की अपील भी की गई है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

स्टोरी- राहुल कुमार सिंह मऊ

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

Published at : 23 Feb 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
Mau TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: बिल्ली के बच्चे को छाती से लगा घूमता दिखा बंदर, ममता और प्यार देख पिघल जाएगा आपका दिल, वीडियो वायरल
बिल्ली के बच्चे को छाती से लगा घूमता दिखा बंदर, ममता और प्यार देख पिघल जाएगा आपका दिल
ट्रेंडिंग
कॉफी शॉप की एक गलती से दुनिया की सबसे अमीर शख्स बनी महिला, एलॉन मस्क से हजारों गुना हो गई संपत्ति
कॉफी शॉप की एक गलती से दुनिया की सबसे अमीर शख्स बनी महिला, एलॉन मस्क से हजारों गुना हो गई संपत्ति
ट्रेंडिंग
"ईंट का जवाब पत्थर से" दुल्हन ने फेंक कर मारी दूल्हे को वरमाला, फिर दूल्हे ने ऐसे लिया बदला
ट्रेंडिंग
Video: हैरान करने वाली सनक! मां ने चौथी मंजिल से मासूम को लटकाकर नीचे से उठवाई साड़ी, वीडियो वायरल
Video: हैरान करने वाली सनक! मां ने चौथी मंजिल से मासूम को लटकाकर नीचे से उठवाई साड़ी, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Rashmika Mandanna - Vijay Deverakonda’s Wedding Update: कब, कहां और कौन होगा शामिल?
The Long Walk Review: 50 लोगों की खतरनाक दौड़, जहां रुकना मतलब मौत
FY27 में FMCG का Focus Shift – Price नहीं, Volume से होगी Growth | Paisa Live
Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
बस कंडक्टर का बेटा, रामभद्राचार्य के शिष्य... कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा?
कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया केस
बॉलीवुड
जब पूजा भट्ट को लगा वो मरने की कगार पर हैं, शराब की लत ने बुरे कर दिए थे हाल
जब पूजा भट्ट को लगा वो मरने की कगार पर हैं, शराब की लत ने बुरे कर दिए थे हाल
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
"ईंट का जवाब पत्थर से" दुल्हन ने फेंक कर मारी दूल्हे को वरमाला, फिर दूल्हे ने ऐसे लिया बदला
शिक्षा
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget