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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: खेत में घुसे भालू का वीडियो बना रहा था शख्स, हो गया हमला

Video: खेत में घुसे भालू का वीडियो बना रहा था शख्स, हो गया हमला

गांव के पास खेत में घुसे एक खूंखार भालू का वीडियो बनाना एक शख्स को बहुत भारी पड़ गया. इस दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो देखकर यूजर्स अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Jul 2026 07:45 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन जंगली जानवरों की खतरनाक एंट्री और हमलों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार लोग रील्स बनाने या मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में अपनी जान की परवाह तक नहीं करते और ऐसा जोखिम उठा लेते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद खौफनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहाँ गांव के पास खेत में घुसे एक खूंखार भालू का वीडियो बनाना एक शख्स को बहुत भारी पड़ गया. इस दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो देखकर यूजर्स अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

छत से देख रहे थे लोग, शख्स नीचे खड़ा होकर बनाने लगा वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव से सटे एक खेत में अचानक एक विशालकाय भालू आ धमकता है. भालू को देखते ही गांव के ज्यादातर समझदार लोग अपनी जान बचाने के लिए तुरंत घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं और सुरक्षित दूरी से भालू को देखने लगते हैं. लेकिन तभी एक शख्स जरूरत से ज्यादा ओवर-स्मार्टनेस दिखाने लगता है. वो छत पर जाने के बजाय जमीन पर ही खड़ा रहता है और भालू से महज कुछ ही दूरी पर रहकर अपने मोबाइल कैमरे से उसका वीडियो रिकॉर्ड करने में जुट जाता है.

 
 
 
 
 
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भालू ने किया पीछा और घर में घुसा, गिरा कैमरा और मची चीख-पुकार

वीडियो का सबसे भयावह और खौफनाक मोड़ तब आता है जब अचानक भालू की नजर उस शख्स पर पड़ जाती है. इससे पहले कि वो बंदा कुछ समझ पाता या भाग पाता, भालू अचानक आक्रामक होकर सीधे उसकी तरफ दौड़ लगा देता है. घबराया हुआ शख्स अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर अपने घर के अंदर भागता है, लेकिन खूंखार भालू भी उसके ठीक पीछे-पीछे घर के दरवाजे से अंदर घुस जाता है. इसके बाद जो मंजर देखने को मिलता है, वो रूह कंपा देने वाला है. भालू के घर में घुसते ही अफरा-तफरी मच जाती है, हाथ से मोबाइल कैमरा नीचे गिर जाता है और पूरे इलाके में जोर-जोर से चीख-पुकार और दहशत की आवाजें गूंजने लगती हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स का फूटा गुस्सा बोले 'आ गया स्वाद?'

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. लोग शख्स की इस बेवकूफी पर जमकर लताड़ लगा रहे हैं और अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "भाई साहब! वीडियो देखकर ही मेरी रूह कांप गई, लोग व्यूज और वीडियो के चक्कर में अपनी जान की कीमत भूल चुके हैं." दूसरे यूजर ने लिखा... "हां भाई आ गया स्वाद?." तीसरे यूजर ने लिखा... "भगवान करे वो शख्स और उसका परिवार सुरक्षित हो."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 07:45 AM (IST)
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