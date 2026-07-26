खेत में घुसे भालू का वीडियो बना रहा था शख्स, हो गया हमला

सोशल मीडिया पर आए दिन जंगली जानवरों की खतरनाक एंट्री और हमलों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार लोग रील्स बनाने या मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में अपनी जान की परवाह तक नहीं करते और ऐसा जोखिम उठा लेते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद खौफनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहाँ गांव के पास खेत में घुसे एक खूंखार भालू का वीडियो बनाना एक शख्स को बहुत भारी पड़ गया. इस दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो देखकर यूजर्स अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

छत से देख रहे थे लोग, शख्स नीचे खड़ा होकर बनाने लगा वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव से सटे एक खेत में अचानक एक विशालकाय भालू आ धमकता है. भालू को देखते ही गांव के ज्यादातर समझदार लोग अपनी जान बचाने के लिए तुरंत घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं और सुरक्षित दूरी से भालू को देखने लगते हैं. लेकिन तभी एक शख्स जरूरत से ज्यादा ओवर-स्मार्टनेस दिखाने लगता है. वो छत पर जाने के बजाय जमीन पर ही खड़ा रहता है और भालू से महज कुछ ही दूरी पर रहकर अपने मोबाइल कैमरे से उसका वीडियो रिकॉर्ड करने में जुट जाता है.

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भालू ने किया पीछा और घर में घुसा, गिरा कैमरा और मची चीख-पुकार

वीडियो का सबसे भयावह और खौफनाक मोड़ तब आता है जब अचानक भालू की नजर उस शख्स पर पड़ जाती है. इससे पहले कि वो बंदा कुछ समझ पाता या भाग पाता, भालू अचानक आक्रामक होकर सीधे उसकी तरफ दौड़ लगा देता है. घबराया हुआ शख्स अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर अपने घर के अंदर भागता है, लेकिन खूंखार भालू भी उसके ठीक पीछे-पीछे घर के दरवाजे से अंदर घुस जाता है. इसके बाद जो मंजर देखने को मिलता है, वो रूह कंपा देने वाला है. भालू के घर में घुसते ही अफरा-तफरी मच जाती है, हाथ से मोबाइल कैमरा नीचे गिर जाता है और पूरे इलाके में जोर-जोर से चीख-पुकार और दहशत की आवाजें गूंजने लगती हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स का फूटा गुस्सा बोले 'आ गया स्वाद?'

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. लोग शख्स की इस बेवकूफी पर जमकर लताड़ लगा रहे हैं और अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "भाई साहब! वीडियो देखकर ही मेरी रूह कांप गई, लोग व्यूज और वीडियो के चक्कर में अपनी जान की कीमत भूल चुके हैं." दूसरे यूजर ने लिखा... "हां भाई आ गया स्वाद?." तीसरे यूजर ने लिखा... "भगवान करे वो शख्स और उसका परिवार सुरक्षित हो."

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