बिजली के खंभे पर चढ़ा भालू, 7200 वोल्ट के करंट से हुई मौत; देखें वीडियो

न्यू मेक्सिको में एक बेहद ही दुखद और दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक काला भालू बिजली के ऊंचे खंभे पर चढ़कर फंस गया और आखिरकार करंट लगने से उसकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों का दिल दहल गया है. घटना के विजुअल्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो लोगों का दिल दहला रहे हैं.

7,200 वोल्ट की तारों के बीच फंसा था भालू

यह घटना न्यू मेक्सिको के एक सुनसान हाईवे के पास की है. एक परिवार जब वहां से गुजर रहा था, तो उनकी नजर लगभग 22 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर पड़ी. खंभे के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर एक भालू अटका हुआ था. उसके ठीक पास से 7,200 वोल्ट की हाई-वोल्टेज बिजली की तारें गुजर रही थीं. गर्मी और डर के मारे भालू बुरी तरह हांफ रहा था. राहगीरों ने तुरंत इस बात की जानकारी इमरजेंसी सेवाओं और वाइल्डलाइफ विभाग को दी.

👮‍♂️911 operator: "911 what is your emergency?"



😳Caller: "I'm calling to report a bear on top of a light pole." pic.twitter.com/8g07ibZupQ — 👮‍♂️🚒 Tales of Badge & Blaze™ (@ScottEnlow) July 21, 2026

अधिकारियों की लापरवाही: 911 ने कहा 'अपने आप नीचे आ जाएगा'

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मदद के लिए आधे घंटे से ज्यादा समय तक अधिकारियों का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा. जब दोबारा 911 पर फोन किया गया, तो हैरान करने वाला जवाब मिला. अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि कोई टीम नहीं आ रही है और भालू जब सहज महसूस करेगा, तो अपने आप नीचे उतर आएगा. जब तक बिजली विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. भालू को 7,200 वोल्ट का जोरदार झटका लग चुका था और उसका बेजान शरीर नीचे जमीन पर पड़ा मिला.

विभाग का दावा- 'भीड़ और फोटो खींचने की वजह से नहीं उतरा भालू'

हादसे के बाद न्यू मेक्सिको वाइल्डलाइफ विभाग ने अपनी सफाई में एक बयान जारी किया. विभाग ने कहा कि उन्होंने लोगों से भालू को अकेला छोड़ने की अपील की थी ताकि वह खुद नीचे उतर सके. लेकिन सड़क से गुजरने वाले लोग खंभे के पास रुककर भालू की फोटो और वीडियो बनाने लगे. लोगों की भीड़ और शोर-शराबे से डरकर भालू खंभे के ऊपर ही फंसा रहा और नीचे नहीं उतर पाया. विशेषज्ञों के मुताबिक, न्यू मेक्सिको के जंगलों में रहने वाले युवा भालू अक्सर नए इलाके की तलाश में भटककर इंसानी बस्तियों या हाईवे के पास आ जाते हैं.

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर इस दर्दनाक खबर और विजुअल्स के सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और नेटिजन्स वाइल्डलाइफ विभाग की लापरवाही के साथ-साथ तमाशबीन बने लोगों की संवेदनहीनता पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं. लोगों का कहना है कि 7,200 वोल्ट की तारों के बीच फंसे एक बेजुबान के लिए अधिकारियों का यह कहना कि 'वह अपने आप नीचे आ जाएगा', बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया है और सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से साफ भागता हुआ नजर आया.

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