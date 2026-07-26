#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबिजली के खंभे पर चढ़ा भालू, 7200 वोल्ट के करंट से हुई मौत; देखें वीडियो

बिजली के खंभे पर चढ़ा भालू, 7200 वोल्ट के करंट से हुई मौत; देखें वीडियो

न्यू मेक्सिको में 7,200 वोल्ट के बिजली के खंभे पर फंसा एक काला भालू करंट लगने से तड़प-तड़पकर मर गया. राहगीरों के बार-बार फोन करने पर भी वाइल्डलाइफ और 911 की टीम समय पर नहीं पहुंची,

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Jul 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

न्यू मेक्सिको में एक बेहद ही दुखद और दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक काला भालू बिजली के ऊंचे खंभे पर चढ़कर फंस गया और आखिरकार करंट लगने से उसकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों का दिल दहल गया है. घटना के विजुअल्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो लोगों का दिल दहला रहे हैं.

7,200 वोल्ट की तारों के बीच फंसा था भालू

यह घटना न्यू मेक्सिको के एक सुनसान हाईवे के पास की है. एक परिवार जब वहां से गुजर रहा था, तो उनकी नजर लगभग 22 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर पड़ी. खंभे के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर एक भालू अटका हुआ था. उसके ठीक पास से 7,200 वोल्ट की हाई-वोल्टेज बिजली की तारें गुजर रही थीं. गर्मी और डर के मारे भालू बुरी तरह हांफ रहा था. राहगीरों ने तुरंत इस बात की जानकारी इमरजेंसी सेवाओं और वाइल्डलाइफ विभाग को दी.

अधिकारियों की लापरवाही: 911 ने कहा 'अपने आप नीचे आ जाएगा'

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मदद के लिए आधे घंटे से ज्यादा समय तक अधिकारियों का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा. जब दोबारा 911 पर फोन किया गया, तो हैरान करने वाला जवाब मिला. अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि कोई टीम नहीं आ रही है और भालू जब सहज महसूस करेगा, तो अपने आप नीचे उतर आएगा. जब तक बिजली विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. भालू को 7,200 वोल्ट का जोरदार झटका लग चुका था और उसका बेजान शरीर नीचे जमीन पर पड़ा मिला.

विभाग का दावा- 'भीड़ और फोटो खींचने की वजह से नहीं उतरा भालू'

हादसे के बाद न्यू मेक्सिको वाइल्डलाइफ विभाग ने अपनी सफाई में एक बयान जारी किया. विभाग ने कहा कि उन्होंने लोगों से भालू को अकेला छोड़ने की अपील की थी ताकि वह खुद नीचे उतर सके. लेकिन सड़क से गुजरने वाले लोग खंभे के पास रुककर भालू की फोटो और वीडियो बनाने लगे. लोगों की भीड़ और शोर-शराबे से डरकर भालू खंभे के ऊपर ही फंसा रहा और नीचे नहीं उतर पाया. विशेषज्ञों के मुताबिक, न्यू मेक्सिको के जंगलों में रहने वाले युवा भालू अक्सर नए इलाके की तलाश में भटककर इंसानी बस्तियों या हाईवे के पास आ जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Cab Driver Viral Video : मैं पूरा किराया लूंगा'... कैब ड्राइवर की इस बात पर भड़की महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर इस दर्दनाक खबर और विजुअल्स के सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और नेटिजन्स वाइल्डलाइफ विभाग की लापरवाही के साथ-साथ तमाशबीन बने लोगों की संवेदनहीनता पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं. लोगों का कहना है कि 7,200 वोल्ट की तारों के बीच फंसे एक बेजुबान के लिए अधिकारियों का यह कहना कि 'वह अपने आप नीचे आ जाएगा', बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया है और सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से साफ भागता हुआ नजर आया. 

यह भी पढ़ें:  CJP Protest Viral Video : CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बिजली के खंभे पर चढ़ा भालू, 7200 वोल्ट के करंट से हुई मौत; देखें वीडियो
बिजली के खंभे पर चढ़ा भालू, 7200 वोल्ट के करंट से हुई मौत; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: खेत में घुसे भालू का वीडियो बना रहा था शख्स, हो गया हमला
खेत में घुसे भालू का वीडियो बना रहा था शख्स, हो गया हमला
ट्रेंडिंग
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: पानी पी रहे टाइगर पर दरिंदे ने किया हमला, इसके बाद बाघ किया बुरा हाल- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
पानी पी रहे टाइगर पर दरिंदे ने किया हमला, इसके बाद बाघ किया बुरा हाल- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन फिर खुले, CJP के आंदोलन खत्म होने के बाद यात्रियों के लिए बड़ी राहत
दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन फिर खुले, CJP के आंदोलन खत्म होने के बाद यात्रियों के लिए बड़ी राहत
इंडिया
29 साल पहले जिस पेपर लीक ने बनाया धर्मेंद्र प्रधान को नेता, आज उसी मुद्दे ने छीन ली उनकी कुर्सी!
29 साल पहले जिस पेपर लीक ने बनाया धर्मेंद्र प्रधान को नेता, उसी मुद्दे ने छीन ली उनकी कुर्सी!
बॉलीवुड
Kriti Sanon Birthday: 84 करोड़ का घर, एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां, जानें कितनी अमीर हैं कृति सेनन?
बर्थडे: 84 करोड़ का घर, एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां, जानें कितनी अमीर हैं कृति सेनन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज आगरा, मैनपुरी और इटावा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 1286 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
आज आगरा, मैनपुरी और इटावा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 1286 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
ट्रेंडिंग
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
फल बगीचा लगाने वाले किसानों को सरकार देगी बंपर सब्सिडी
फल बगीचा लगाने वाले किसानों को सरकार देगी बंपर सब्सिडी
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget