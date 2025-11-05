Video: इंसान नहीं सुपर ह्यूमन हैं ये लोग, दिखाए ऐसे करतब, दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप!
Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोगों को खतरनाक स्टंटबाजी करते देखा गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने स्टंट कर रहे लोगों को सुपर ह्यूमन बता रहे हैं.
Social Media Viral Video: दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग है, जिनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है. कई लोग अपने टैलेंट के दम पर लोगों का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साहस, हिम्मत भरे स्टंट्स को दिखाया गया है. इस वीडियो में कई सारे लोग अलग-अलग तरह के स्टंट करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों से भरपूर है.
वीडियो में तरह-तरह के स्टंट देखने को मिले
वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक व्यक्ति पैराग्लाइडिंग करता नजर आ रहा है. वह ऊंचाइयों से कूदकर आकाश में उड़ान भरता दिखाई देता है. ये दृश्य काफी खूबसूरत नजर आ रहा है. वहीं आगे वीडियो में देखा गया कि एक व्यक्ति ऊंची रैंप से कूदता है, जो बेहद ही खतरनाक नजर आ रहा है, लेकिन व्यक्ति उसे बड़ी ही हिम्मत के साथ करता है.
Activating superhuman modepic.twitter.com/MW4MnA8gRV— Massimo (@Rainmaker1973) November 4, 2025
आगे वीडियो में एक व्यक्ति साइकिल के साथ स्टंट करता दिखाई दिया. व्यक्ति ने साइकिल से बैलेंस बनाया और एक मजेदार स्टंट किया. इसी तरह के कई सारे स्टंट और लोगों के अलग-अलग तरह के करतब देखने को मिले हैं.
यूजर्स ने स्टंट कर रहे लोगों की जमकर तारीफ की
लोगों में जोश और साहस का मेल बड़ी ही खूबसूरती से देखने को मिला है. इस तरह के स्टंट करना आम बात नहीं है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने बड़े ही मजेदार कमेंट्स किए है. लोगों ने कहा कि ये सब कितने टैलेंटेड लोग है.
एक यूजर ने कहा कि इस तरह के खतरनाक और जोखिम भरे स्टंट करने के लिए कितनी प्रैक्टिस की गई होगी, तभी इन लोगों ने स्टंट को अच्छे से किया. लोगों ने स्टंट कर रहे लोगों की जमकर तारीफ की और साथ ही वीडियो को भी खूब शेयर किया.
