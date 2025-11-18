Video: अनोखी दोस्ती! 4 चूहों के साथ खिलौने की तरह खेला आदमी, इशारे पर दौड़े, देखें वीडियो
Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क किनारे बैठा एक आदमी चूहों के साथ खेलता दिखाई देता है. आदमी चूहों को दूर फेंकता है और वे वापस उसके पास लौट आते हैं.
Viral Stunt Video: दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कुछ हुनर ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि यह सच है या आंखों का धोखा. आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. देखने वालों को यकीन ही नहीं हो रहा कि चूहे भी इंसानों की तरह किसी की बात मान सकते हैं.
शख्स ने चूहों के साथ दिखाया करतब
वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ है. उसके सामने एक कपड़ा बिछा है और उस पर चार छोटे-छोटे चूहे बैठे हुए हैं. यह दृश्य अपने आप में ही अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर चूहे इंसानों के पास फटकते भी नहीं, लेकिन यहां तो चारों पूरे आराम से उसके पास बैठे हैं.
Urban druid pic.twitter.com/TjEHDF9eIu— Pavel (@es_aion) November 8, 2021
आदमी अचानक उनमें से एक चूहे को उठाता है और थोड़ा दूर फेंक देता है. सामान्य तौर पर चूहा भाग जाएगा, लेकिन यहां कमाल देखिए वह चूहा कुछ सेकंड बाद खुद ही वापस दौड़ता हुआ उसी आदमी के पास आकर बैठ जाता है. जैसे वह उसकी बात मान रहा हो या उसके इशारे को समझ रहा हो.
शख्स के इशारों पर चले चूहे
इसके बाद वह आदमी दूसरे चूहों को भी उंगली के इशारे से बुलाता है और सब चूहे दौड़कर उसके पास आ जाते हैं. यह नजारा देखकर आसपास खड़े लोग दंग रह गए. मानो किसी ट्रेनर ने बड़े जानवरों को कमांड सीखा दी हो, लेकिन यहां तो बात छोटे-छोटे चूहों की है, जो आमतौर पर काबू में आना तो दूर, पकड़ में तक नहीं आते.
वह आदमी जैसे ही चूहों को हल्का-सा उछालता है, वे थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह इशारा करता है सब फिर से उसके पास लौट आते हैं. यह देखकर वहां मौजूद एक शख्स ने तुरंत अपना फोन निकाला और इस अनोखे टैलेंट का वीडियो बना लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा टैलेंट उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. कुछ लोग इसे अद्भुत बता रहे हैं, तो कुछ इसे चूहों के साथ अनोखी दोस्ती का उदाहरण मान रहे हैं.
