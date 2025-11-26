हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: सिर पर टोपा पहने चचा कैब ड्राइवर से एसी चलवाने पर अड़े, वीडियो हुआ वायरल तो भड़के यूजर्स

अंदर का माहौल जैसे ही ठंडा करवाने की बात पर पहुंचता है, पूरा घटनाक्रम अचानक गर्म हो जाता है और ड्राइवर व अंकल की तकरार सोशल मीडिया का फुल-ऑन मनोरंजन बन जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Nov 2025 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबो-गरीब वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो क्लिप वायरल हो रहा है उसने इंटरनेट को एक अलग लेवल पर एंटरटेन कर दिया है. एक तरफ सर्दियों का मौसम चरम पर है और लोग स्वेटर, जैकेट और टोपी में सिकुड़ते फिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कैब के अंदर शुरू हुई ठंड-गर्मी की बहस ने लोगों को हंसते-हंसते लोटपोट कर दिया है. वीडियो में करीब 60 साल के एक अंकल कैब की पिछली सीट पर बैठे दिखाई देते हैं, टोपी और मोटा स्वेटर पहने हुए. लेकिन अंदर का माहौल जैसे ही ठंडा करवाने की बात पर पहुंचता है, पूरा घटनाक्रम अचानक गर्म हो जाता है और ड्राइवर व अंकल की तकरार सोशल मीडिया का फुल-ऑन मनोरंजन बन जाती है.

एसी चलाने को लेकर कैब ड्राइवर और कस्टमर में हुई तनातनी!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अंकल से कैब ड्राइवर एसी को लेकर बहस करता दिखाई दे रहा है. कहानी शुरू होती है उस समय से जब ड्राइवर अंकल से कहता है कि आपने टोपा पहन रखा है, मोटा स्वेटर डाला हुआ है, सर्दी में बैठे हो और फिर भी एसी चलाने की जिद कर रहे हो अंकल. ड्राइवर का कहना है कि अगर वो एसी चला देगा तो सामने बैठे लोग ठंड से कांप जाएंगे और उसके शब्दों में "हम आगे बैठकर ठंड से मर जाएं क्या?" इस बात पर अंकल पहले शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर का तंज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता.

बदतमीजी करता रहा ड्राइवर

अंकल शांत आवाज में कहते हैं, “तुम चुप रहो बेटा, मैं राइड कैंसिल कर रहा हूं.” इस पर ड्राइवर भी पीछे नहीं हटता. वो तुरंत बोल देता है कि अंकल ये सब आपको पहले ही सोचकर रखना चाहिए था. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पर इसका शोर यहीं नहीं रुकता. वीडियो को लेकर अब यूजर्स ने अपनी अपनी राय रखी है जो कि वायरल है.

राय को लेकर बंटे यूजर्स

वीडियो को @nehraji77 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सर्दी में एसी चलाने का कौन कहता है. एक और यूजर ने लिखा...चाचा ठंड लग रही है तो स्वेटर उतार दो. तो वहीं एक यूजर ने लिखा...ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है जबकि अंकल शांत दिख रहे हैं.

Published at : 26 Nov 2025 08:02 AM (IST)
