सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. आमतौर पर आपने लोगों को शादियों में 10 रुपये, 20 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये उड़ाते देखा होगा, लेकिन हाल ही में वायरल एक भारतीय शादी में दुल्हन के भाई ने हद कर दी. उसने रुपये या सिक्के नहीं बल्कि सीधे अमेरिकी डॉलर ही उड़ा डाले. वीडियो देखकर लोगों को डॉलर पर तरस आ रहा है और इंटरनेट पर चर्चा है कि भारतीय अगर अपनी पर आ जाएं तो रुपया डॉलर सब बराबर कर देते हैं.

दूल्हा दुल्हन पर शख्स ने उड़ाए डॉलर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स शादी में मैरिज हॉल के बीचों बीच दुल्हन पर डॉलर वाले नोट उछालता दिखाई दे रहा है. दुल्हन अपने दूल्हे के साथ डांस कर रही है और उसके पास में खड़ा भाई एक के बाद एक बंडल से डॉलर निकालकर ऐसे उछाल रहा है मानों कागज के टुकड़े हों. हैरानी की बात तो ये है कि वहां आसपास खड़े मेहमान इस नजारे को बड़े आराम से देख रहे हैं और कोई डॉलर को लूटने तक नहीं आ रहा है.

रुपया तो गिर ही रहा है पर डॉलर तो बरस बरस के गिर रहा है।



भाई कितने होंगे 😱 अंदाजा कोई pic.twitter.com/WDoZkvC6HX — Rajesh Beniwal (@BeniwalRajesh1) December 7, 2025

खड़े खड़े देखते रहे मेहमान, कोई नहीं आया लूटने

वीडियो में दिख रहा है कि पूरा मैरिज हॉल नोटों से नहाया हुआ है. हर तरफ केवल डॉलर के नोट पड़े हुए हैं लेकिन वहां पहुंचे किसी शख्स को इसकी चिंता नहीं है और लोग केवल दूल्हा दुल्हन के डांस को इंजॉय कर रहे हैं. अगर ये नोट असली हैं तो लाखों रुपये उड़ाने वाला इंटरनेट का ये पहला वीडियो साबित हो सकता है. हालांकि इंटरनेट पर अलग अलग दावों के मुताबिक लोग इन्हें असली और नकली कहकर तोल रहे हैं.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @BeniwalRajesh1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसे देखकर एलॉन मस्क भी अपना सिर पकड़े बैठा होगा. एक और यूजर ने लिखा...भाई ये तो कोई मोटी पार्टी लगती है. भाई ने डॉलर को औकात याद दिला दी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे कुछ नहीं है, सारे नोट नकली हैं भाई.

