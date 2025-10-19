बाइक पर बांधे 1000 बिजली बम और लगा दी आग! इसके बाद जो हुआ देखने के लिए कलेजा चाहिए- वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी बाइक को खुले मैदान में खड़ा करता है और फिर उसमें बिजली बम के पटाखे बांधने लगता है. वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे हजारों की संख्या में.
सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ नया वायरल होता है लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक शख्स अपनी बाइक पर हजारों पटाखे बांधकर ऐसा स्टंट करता है जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं. यह वीडियो जितना खतरनाक है, उतना ही चौंकाने वाला भी. लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि “यह स्टंट नहीं, जान से खेलने जैसा है.” पटाखों की आवाज, धुआं और धमाकों के बीच बाइक पूरी तरह आग के गोले में तब्दील हो जाती है लेकिन हैरानी की बात ये है कि बाइक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. फिर भी ये करतब जानलेवा साबित हो सकता था. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
बाइक पर बांध दिए 1000 से ज्यादा पटाखे फिर लगाई आग!
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी बाइक को खुले मैदान में खड़ा करता है और फिर उसमें बिजली बम के पटाखे बांधने लगता है. वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे हजारों की संख्या में. ये वही पटाखे होते हैं जो आमतौर पर बारात के स्वागत या द्वार तोरण के समय फोड़े जाते हैं. युवक ने इतनी बड़ी लड़ बाइक पर कस दी कि बाइक पटाखों के जाल में पूरी तरह ढक गई.
इसके बाद युवक बिना किसी डर के एक माचिस जलाता है और आग लगा देता है. कुछ ही सेकंड में पटाखों की पूरी लड़ सुलग उठती है और धमाकों की झड़ी लग जाती है. चारों तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार फैल जाता है. वीडियो में लोग दूर खड़े होकर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते नजर आते हैं. कुछ लोग चिल्लाते भी सुनाई देते हैं क्योंकि हर तरफ से पटाखों की आवाज गूंज रही होती है.
यूजर्स बोले, सख्त कार्रवाई हो
वीडियो को miracles.again नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....ये भाई किस्मत वाला है, वरना मौत तो दहाड़े मार ही रही थी. एक और यूजर ने लिखा...इसका दिमाग घूम गया है. कुछ भी कर रहे हैं लोग. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए.
