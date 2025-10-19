हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरी
वीडियो
बाइक पर बांधे 1000 बिजली बम और लगा दी आग! इसके बाद जो हुआ देखने के लिए कलेजा चाहिए- वीडियो वायरल

बाइक पर बांधे 1000 बिजली बम और लगा दी आग! इसके बाद जो हुआ देखने के लिए कलेजा चाहिए- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी बाइक को खुले मैदान में खड़ा करता है और फिर उसमें बिजली बम के पटाखे बांधने लगता है. वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे हजारों की संख्या में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Oct 2025 05:35 PM (IST)
सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ नया वायरल होता है लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक शख्स अपनी बाइक पर हजारों पटाखे बांधकर ऐसा स्टंट करता है जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं. यह वीडियो जितना खतरनाक है, उतना ही चौंकाने वाला भी. लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि “यह स्टंट नहीं, जान से खेलने जैसा है.” पटाखों की आवाज, धुआं और धमाकों के बीच बाइक पूरी तरह आग के गोले में तब्दील हो जाती है लेकिन हैरानी की बात ये है कि बाइक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. फिर भी ये करतब जानलेवा साबित हो सकता था. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

बाइक पर बांध दिए 1000 से ज्यादा पटाखे फिर लगाई आग!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी बाइक को खुले मैदान में खड़ा करता है और फिर उसमें बिजली बम के पटाखे बांधने लगता है. वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे हजारों की संख्या में. ये वही पटाखे होते हैं जो आमतौर पर बारात के स्वागत या द्वार तोरण के समय फोड़े जाते हैं. युवक ने इतनी बड़ी लड़ बाइक पर कस दी कि बाइक पटाखों के जाल में पूरी तरह ढक गई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanjeev Kumar Sharma (@miracles.again)

इसके बाद युवक बिना किसी डर के एक माचिस जलाता है और आग लगा देता है. कुछ ही सेकंड में पटाखों की पूरी लड़ सुलग उठती है और धमाकों की झड़ी लग जाती है. चारों तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार फैल जाता है. वीडियो में लोग दूर खड़े होकर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते नजर आते हैं. कुछ लोग चिल्लाते भी सुनाई देते हैं क्योंकि हर तरफ से पटाखों की आवाज गूंज रही होती है.

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, सख्त कार्रवाई हो

वीडियो को miracles.again नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....ये भाई किस्मत वाला है, वरना मौत तो दहाड़े मार ही रही थी. एक और यूजर ने लिखा...इसका दिमाग घूम गया है. कुछ भी कर रहे हैं लोग. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

Published at : 19 Oct 2025 05:14 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Bike Vs Firecrackers
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
बॉलीवुड
Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
बॉलीवुड
हेल्थ
बिहार
यूटिलिटी
ट्रेंडिंग
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
