सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा दें और हाथ-पांव ठंडे कर दें. ऐसा ही एक वीडियो अब इंटरनेट पर धूम मचा रहा है जिसमें एक शख्स ने मगरमच्छ के साथ बेहद ही जोखिम भरा खेल दिखाया है. वीडियो में शख्स बिना किसी डर के मगरमच्छ के खुले मुंह में अपना हाथ डाल देता है और यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो जाती है. वीडियो देखने का बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

शख्स ने मगरमच्छ के हलक में डाल दिया हाथ

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बाड़े में मगरमच्छ है और फर्श पर टाइल्स लगी हुई हैं. शख्स मगरमच्छ के बेहद नजदीक बैठता है और कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो जाती है. इसके बाद वह धीरे-धीरे मगरमच्छ के खुले मुंह में अपना हाथ डाल देता है. आमतौर पर मगरमच्छ बेहद आक्रामक होते हैं और इंसानों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जानलेवा हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में देखना हैरानी भरा है कि मगरमच्छ बिल्कुल शांत रहता है और शख्स का हाथ काटने या हमला करने की कोशिश नहीं करता.

इसके बाद जो हुआ उसने कर दिया हैरान

वीडियो में यह भी स्पष्ट है कि शख्स ने बेहद सावधानी के साथ यह कदम उठाया है और मगरमच्छ के व्यवहार को अच्छी तरह समझते हुए अपने हाथ को धीरे-धीरे हलक में डाला और फिर सुरक्षित बाहर निकाला. जैसे ही हाथ बाहर आता है, मगरमच्छ अपना मुंह बंद कर देता है, और यही पल वीडियो का सबसे रोमांचक हिस्सा बन जाता है.

यूजर्स बोले, हैकर है भाई हैकर

शख्स का यह साहसिक कृत्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो देखने वाले यूजर्स इसे देखकर अपनी आंखें नहीं भरोस कर पा रहे हैं और कई लोग इसे खतरनाक और जोखिम भरा बता रहे हैं. वहीं कुछ लोग इस वीडियो को बेहद दिलचस्प मानते हुए कहते हैं कि यह मगरमच्छ का असली नियंत्रण और शख्स की हिम्मत दिखाता है. कुछ लोगों ने ये शख्स की तारीफ करते हुए लिखा...हैकर है भाई हैकर. वीडियो को hotnews07 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

