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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगखूंखार शार्कों के बीच प्रेमी ने किया प्रपोज, वायरल हुआ कपल

खूंखार शार्कों के बीच प्रेमी ने किया प्रपोज, वायरल हुआ कपल

दोनों जब पानी के अंदर पहुंचे, आसपास कई खूंखार शार्क्स तैर रही थीं. तभी एक्वेरियम स्टाफ की मदद से जेम्स ने पानी के अंदर एक बोर्ड निकाला, जिस पर लिखा था..."Will you marry me?"

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Sep 2026 08:56 AM (IST)
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प्यार में लोग चांद-तारे तोड़ लाने के दावे तो करते हैं, लेकिन एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज़ करने के लिए जो रास्ता चुना, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ब्रिटेन के रहने वाले जेम्स वॉल्श (James Walsh) ने अपनी गर्लफ्रेंड पेज कुक (Paige Cook) को आम तरीके से नहीं, बल्कि पानी के अंदर खतरनाक शार्क मछलियों (Sharks) के बीच ले जाकर शादी का प्रपोजल दिया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शार्क से भरे एक्वेरियम में दिया सरप्राइज

दरअसल, जेम्स की गर्लफ्रेंड पेज को शार्क मछलियां बहुत पसंद हैं. जेम्स अपनी लव स्टोरी के इस खास लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने स्केगनेस एक्वेरियम से संपर्क किया और अपना खतरनाक प्लान तैयार किया. 10 सितंबर को दोनों स्कूबा डाइविंग के लिए एक्वेरियम के विशाल टैंक में उतरे.

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पानी के अंदर दिखाया 'Will You Marry Me?' का बोर्ड

जैसे ही दोनों पानी के अंदर पहुंचे, आसपास कई खूंखार शार्क्स तैर रही थीं. तभी एक्वेरियम स्टाफ की मदद से जेम्स ने पानी के अंदर एक बोर्ड निकाला, जिस पर लिखा था..."Will you marry me?" (क्या तुम मुझसे शादी करोगी?). यह देखकर पेज हैरान रह गईं. उन्होंने एक्वेरियम के अंदर ही हाथ से 'OK' का सिग्नल दिया और प्रपोज़ल स्वीकार कर लिया. इसके बाद दोनों ने पानी के अंदर ही एक-दूसरे को गले लगा लिया.

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"खुशी में भूल गई कि आसपास खूंखार शार्क्स हैं"

पेज के लिए यह सरप्राइज इतना शानदार था कि वह कुछ पल के लिए भूल ही गईं कि उनके चारों तरफ तैर रही मछलियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं. पेज ने बताया, "यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था. मुझे शार्क के साथ तैरना हमेशा से पसंद था, लेकिन इस प्रपोज़ल के बाद तो मैं भूल ही गई कि मैं शार्क्स के टैंक में हूं!"

सोशल मीडिया पर इस अनोखे और एडवेंचरस प्रपोजल की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, और लोग प्रेमी के इस अनोखे आइडिया की खूब तारीफ कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 08:56 AM (IST)
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