खूंखार शार्कों के बीच प्रेमी ने किया प्रपोज, वायरल हुआ कपल
दोनों जब पानी के अंदर पहुंचे, आसपास कई खूंखार शार्क्स तैर रही थीं. तभी एक्वेरियम स्टाफ की मदद से जेम्स ने पानी के अंदर एक बोर्ड निकाला, जिस पर लिखा था..."Will you marry me?"
प्यार में लोग चांद-तारे तोड़ लाने के दावे तो करते हैं, लेकिन एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज़ करने के लिए जो रास्ता चुना, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ब्रिटेन के रहने वाले जेम्स वॉल्श (James Walsh) ने अपनी गर्लफ्रेंड पेज कुक (Paige Cook) को आम तरीके से नहीं, बल्कि पानी के अंदर खतरनाक शार्क मछलियों (Sharks) के बीच ले जाकर शादी का प्रपोजल दिया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
शार्क से भरे एक्वेरियम में दिया सरप्राइज
दरअसल, जेम्स की गर्लफ्रेंड पेज को शार्क मछलियां बहुत पसंद हैं. जेम्स अपनी लव स्टोरी के इस खास लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने स्केगनेस एक्वेरियम से संपर्क किया और अपना खतरनाक प्लान तैयार किया. 10 सितंबर को दोनों स्कूबा डाइविंग के लिए एक्वेरियम के विशाल टैंक में उतरे.
पानी के अंदर दिखाया 'Will You Marry Me?' का बोर्ड
जैसे ही दोनों पानी के अंदर पहुंचे, आसपास कई खूंखार शार्क्स तैर रही थीं. तभी एक्वेरियम स्टाफ की मदद से जेम्स ने पानी के अंदर एक बोर्ड निकाला, जिस पर लिखा था..."Will you marry me?" (क्या तुम मुझसे शादी करोगी?). यह देखकर पेज हैरान रह गईं. उन्होंने एक्वेरियम के अंदर ही हाथ से 'OK' का सिग्नल दिया और प्रपोज़ल स्वीकार कर लिया. इसके बाद दोनों ने पानी के अंदर ही एक-दूसरे को गले लगा लिया.
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"खुशी में भूल गई कि आसपास खूंखार शार्क्स हैं"
पेज के लिए यह सरप्राइज इतना शानदार था कि वह कुछ पल के लिए भूल ही गईं कि उनके चारों तरफ तैर रही मछलियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं. पेज ने बताया, "यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था. मुझे शार्क के साथ तैरना हमेशा से पसंद था, लेकिन इस प्रपोज़ल के बाद तो मैं भूल ही गई कि मैं शार्क्स के टैंक में हूं!"
सोशल मीडिया पर इस अनोखे और एडवेंचरस प्रपोजल की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, और लोग प्रेमी के इस अनोखे आइडिया की खूब तारीफ कर रहे हैं.
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