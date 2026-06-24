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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'यमराज का फूफा ससुर' सांप के साथ फुटबॉल खेलता दिखा शख्स, वीडियो देख यूजर्स के छूटे पसीने

Video: 'यमराज का फूफा ससुर' सांप के साथ फुटबॉल खेलता दिखा शख्स, वीडियो देख यूजर्स के छूटे पसीने

सांप को लात मारते हुए शख्स उसे दूर कर रहा है लेकिन सांप भी कहां हार मानने वाला है, जितनी बार उसे लात पड़ रही है उतनी ही बार सांप फिर शख्स के पास काटने के लिए आता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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सांप जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, सोचिए अगर आपके सामने फन फैलाए आ जाए तो क्या हो? कमजोर दिल वालों की तो सांसे ही ऊपर नीचे होने लग जाएंगी. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक जनाब सांप को ही फुटबॉल समझ बैठे हैं और उसे इस कदर लातें मार रहे हैं मानों गोल नहीं किया तो जान पर बन आएगी. जी हां, वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं और इस पर मजेदार कमेंट्स भी करते दिखाई दे रहे हैं.

सांप से फुटबॉल खेलता दिखा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स नदी किनारे किसी चीज को जोरदार लातें मारता दिखाई दे रहा है. लेकिन जब कैमरा पास जाता है तो देखकर हैरानी होती है कि जिस चीज को ये शख्स लातें मार रहा है वो कोई बॉल या कचरा नहीं बल्कि एक जीता जागता सांप है जो फन उठाकर लगातार शख्स पर हमला करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हर बार शख्स उसे लात मारकर दूर कर रहा है.

 
 
 
 
 
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सांप ने भी नहीं मानी हार

सांप को लात मारते हुए शख्स उसे दूर कर रहा है लेकिन सांप भी कहां हार मानने वाला है, जितनी बार उसे लात पड़ रही है उतनी ही बार सांप फिर शख्स के पास काटने के लिए आता है. ये सब देखकर शख्स का गुस्सा और बढ़ता है और वो इस बार इतना जोरदार किक मारता है कि सांप पानी में काफी दूर जाकर गिरता है और फिर वापस नहीं आता. ये खतरनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, अंकल कहीं ताबूत ना बन जाना

वीडियो को cutiepie.8858 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....भाई उससे फुटबॉल मत खेल वरना तेरा ताबूत बन जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...गोल करने के चक्कर में खुद फुटबॉल मत बन जाना. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....ये पानी वाला सांप है, इसलिए इतना सब झेल रहा है बेचारा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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