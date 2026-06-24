Video: 'यमराज का फूफा ससुर' सांप के साथ फुटबॉल खेलता दिखा शख्स, वीडियो देख यूजर्स के छूटे पसीने
सांप को लात मारते हुए शख्स उसे दूर कर रहा है लेकिन सांप भी कहां हार मानने वाला है, जितनी बार उसे लात पड़ रही है उतनी ही बार सांप फिर शख्स के पास काटने के लिए आता है.
सांप जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, सोचिए अगर आपके सामने फन फैलाए आ जाए तो क्या हो? कमजोर दिल वालों की तो सांसे ही ऊपर नीचे होने लग जाएंगी. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक जनाब सांप को ही फुटबॉल समझ बैठे हैं और उसे इस कदर लातें मार रहे हैं मानों गोल नहीं किया तो जान पर बन आएगी. जी हां, वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं और इस पर मजेदार कमेंट्स भी करते दिखाई दे रहे हैं.
सांप से फुटबॉल खेलता दिखा शख्स
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स नदी किनारे किसी चीज को जोरदार लातें मारता दिखाई दे रहा है. लेकिन जब कैमरा पास जाता है तो देखकर हैरानी होती है कि जिस चीज को ये शख्स लातें मार रहा है वो कोई बॉल या कचरा नहीं बल्कि एक जीता जागता सांप है जो फन उठाकर लगातार शख्स पर हमला करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हर बार शख्स उसे लात मारकर दूर कर रहा है.
View this post on Instagram
सांप ने भी नहीं मानी हार
सांप को लात मारते हुए शख्स उसे दूर कर रहा है लेकिन सांप भी कहां हार मानने वाला है, जितनी बार उसे लात पड़ रही है उतनी ही बार सांप फिर शख्स के पास काटने के लिए आता है. ये सब देखकर शख्स का गुस्सा और बढ़ता है और वो इस बार इतना जोरदार किक मारता है कि सांप पानी में काफी दूर जाकर गिरता है और फिर वापस नहीं आता. ये खतरनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यह भी पढ़ें: Viral Video: कूलर के अंदर बैठा था नागराज, ढक्कन खोला तो उड़े होश; वीडियो देख कांप जाएगा कलेजा
यूजर्स बोले, अंकल कहीं ताबूत ना बन जाना
वीडियो को cutiepie.8858 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....भाई उससे फुटबॉल मत खेल वरना तेरा ताबूत बन जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...गोल करने के चक्कर में खुद फुटबॉल मत बन जाना. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....ये पानी वाला सांप है, इसलिए इतना सब झेल रहा है बेचारा.
यह भी पढ़ें: Fridge Cleaning Accident: चालू फ्रिज की सफाई करना बना जानलेवा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा; देखें वीडियो