ताला तोड़ने का नया तरीका... दिवाली के अनार से खोल दिया घर का लॉक, जुगाड़ का हैक वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है जो लोगों को हैरान कर देता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने इंटरनेट यूजर्स को दंग कर दिया है. इसमें एक शख्स ताला खोलने का ऐसा तरीका दिखाता है कि देखने वाले दंग रह जाएं. न कोई चाबी, न कोई हथौड़ा, न किसी कटर की जरूरत. बस एक पटाखा, वो भी दिवाली वाला “अनार”. वीडियो में शख्स बड़े इत्मीनान से घर का ताला दिखाता है और फिर उस पर अनार की पूरी आग छोड़ देता है. कुछ ही सेकंड में ताला जलता है, चिंगारियां उड़ती हैं और फिर एक झटके में वो ताला खुद-ब-खुद खुल जाता है. इस अनोखे प्रयोग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

अनार जलाकर खोल दिया ताला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स घर के बाहर लगे एक मजबूत ताले के सामने खड़ा है. इसके बाद वह दिवाली पर चलाने वाला अनार (फुलझड़ी जैसा फायरवर्क) निकालता है, उसे जलाता है और फिर सीधे ताले की तरफ रख देता है. कुछ सेकंड तक ताले के चारों ओर आग की बारिश होती रहती है. चिंगारियां इतनी तेज निकलती हैं कि धातु का ताला तपने लगता है. फिर अचानक, एक आवाज के साथ ताला खुल जाता है. यह वीडियो भले ही मनोरंजक लगे, लेकिन इसे घर पर आजमाना बेहद खतरनाक हो सकता है. ताले में लगी धातु के पिघलने से न सिर्फ चिंगारियां फैल सकती हैं बल्कि पास खड़े व्यक्ति को गंभीर नुकसान भी हो सकता है.

जब ताला आपकी बात न सुने और आपको इमरजेंसी में अंदर जाना हो pic.twitter.com/26ndAstCNM — ABID KHAN (@KhanAbid04) October 24, 2025

यह भी पढ़ें: Video: क्या चोर बनेगा रे तू! खिड़की के रास्ते घुस रहा था, तोता ऐसा चिल्लाया, हो गया नौ दो ग्यारह, वीडियो वायरल

यूजर्स ने मजे मजे में कह दी मजेदार बात

वीडियो को @KhanAbid04 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इतने ज्ञानी लोग हमारे देश में ही हो सकते हैं. एक और यूजर ने लिखा...क्या सच में ऐसा करने से ताला खुल जाता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो कमाल है, चाबी ना मिले तो इसे आजमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो