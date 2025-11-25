आज की खबर पढ़कर आप कहेंगे कि ये है असली जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी! सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेतहाशा वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने घर की ही टाइलों, सीमेंट और पाइपों से पूरी वॉशिंग मशीन बना डाली. जी हां, न कोई महंगा ड्रम, न कोई ब्रांडेड मॉडल. सीधे देसी टेलेंट का ऐसा नमूना कि देखने वाले हैरान रह जाएं. वीडियो में दिख रहा है कि शख्स ने घर में ही टाइल्स और सीमेंट से ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसकी वारंटी को लेकर खुद इंटरनेट कह रहा है कि भाई ये तो हजार सालों तक चलेगी.

टाइल्स और सीमेंट से शख्स ने घर में बना डाली पर्मानेंट वॉशिंग मशीन!

वीडियो में दिखता है कि शख्स ने टाइल्स से गोलाकार ‘मशीन’ का बेस बनाया है, नीचे मोटर फिट की है और बीच में एक ब्लेड जैसा हिस्सा लगाया है जो तेजी से घूमता है. फिर वो पानी की लाइन खोलता है, साबुन डालता है और कपड़ों को उसी में डालकर घुमा देता है. मशीन बिल्कुल असली वॉशिंग मशीन की तरह धड़-धड़ घूमती है और कपड़े झाग के साथ साफ होते दिखते हैं.

इस भाई की जुगाड़ वाली तकनीक देखकर तो वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां भी अपना सिर पकड़ लेंगी. इस वॉशिंग मशीन में शख्स ने एक मोटर फिट की है जो कई सारा लोड एक बार में ले सकती है. बाकी मशीन की बॉडी तो ऐसी बनाई है कि ना पानी से गलेगी और ना आग में जलेगी. वीडियो देखकर यूजर्स का भी माथा घूम गया है.

यूजर्स ने लिए मजे, बोले एक हजार साल चलेगी

वीडियो को raghu_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मोटर खराब हो जाएगी बाकी ढांचा एक हजार साल चलेगा. एक और यूजर ने लिखा...भाई चिंता मत कर 999 प्लस साल तक चलेगी.

