Video: और क्या-क्या देखने को मिलेगा? बाइक पर फिट कर दी चारपाई, लेटकर चलाता दिखा शख्स

हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: और क्या-क्या देखने को मिलेगा? बाइक पर फिट कर दी चारपाई, लेटकर चलाता दिखा शख्स

Bihar Viral Video: बिहार का अनोखा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने बाइक को ही अपना चलता-फिरता बिस्तर बना दिया है. बाइक पर चारपाई रखकर, नीचे पहिए लगाए और खुद लेटकर बाइक चलाई. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 04 Nov 2025 12:50 PM (IST)
Bihar News: बिहार अक्सर अपने जुगाड़, अनोखे टैलेंट और देसी इनोवेशन के लिए चर्चा में रहता है. यहां लोग मुश्किल को भी मजाक में बदल देते हैं और साधारण चीजों को भी अलग अंदाज में इस्तेमाल कर ऐसा कारनामा कर देते हैं कि देखने वाला दंग रह जाए. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बिहार में ही हो सकता है.

शख्स ने बाइक को चलता-फिरता बिस्तर बनाया  

वीडियो में एक शख्स अपनी बाइक को बाइक नहीं बल्कि चलता-फिरता बिस्तर बना देता है. उसने बाइक के ऊपर एक पूरी चारपाई रख दी और नीचे बैलेंस बनाए रखने के लिए दो पहिए भी लगा दिए. इसके बाद वह आराम से चारपाई पर लेटकर बाइक चलाता हुआ नजर आता है. मानो सड़क नहीं, बल्कि घर के आंगन में आराम से लेटा घूम रहा हो.

अनोखा जुगाड़ देखकर हैरान हुए लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स सड़क पर लोगों के सामने आराम से लेटकर बाइक चला रहा है. आस-पास के लोग भी इस अनोखे जुगाड़ को देखकर हैरान रह जाते हैं. कुछ लोग तो हंसना शुरू कर देते हैं और मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं.

कुछ देर में ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया. लोग इसे देखकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये टैलेंट सिर्फ बिहार में ही मिल सकता है. दूसरे ने मजाक में कहा, लक्जरी और जुगाड़ का बेस्ट कॉम्बिनेशन. वहीं कुछ लोगों ने इसे क्रिएटिविटी की मिसाल बताया, तो कुछ ने इसे खतरनाक स्टंट कहा और सड़क पर सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई.

Published at : 04 Nov 2025 12:50 PM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO BIHAR NEWS
