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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव

दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी है अचानक से डांस करना शुरू कर देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Sep 2026 06:42 AM (IST)
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कहते हैं कि सांप का काटा पानी मांग लेता है लेकिन किसी को रील का सुलेमानी कीड़ा काट ले तो फिर उससे बचना लगभग नामुमकिन है. ऐसा ही हुआ एक दीदी के साथ जिन्हें रील का कीड़ा ऐसा काटा कि बेडरूम में डांस करते करते मोहतरमा रेलवे स्टेशन आ पहुंची और इतनी शिद्दत से डांस किया कि रेलवे स्टेशन पर खड़े यात्री भी एक टक देखते रह गए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसके पास जो है वो कमेंट बॉक्स में आकर दीदी के लिए लिख रहा है.

रेलवे स्टेशन पर डांस कर महिला ने काटा बवाल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी है अचानक से डांस करना शुरू कर देती है. क्योंकि फिल्म का गाना जब मोबाइल में बजता है तो दीदी अपने होशो हवास गंवा बैठती है और कदमों को ऐसे थिरकाती है मानों सालों से किसी ने पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी और आज वो आजाद हो गई हो.  महिला थिरकते हुए लोगों को धक्का देते हुए फ्रेम में आती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के पास जाकर अपना अटपटा लेकिन अनोखा डांस करने लगती है.

 
 
 
 
 
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देखते रह गए यात्री

डांस करती इस महिला को ट्रेन में खड़े एक चाचा भी देखते हैं, जिसके बाद महिला अचानक उनके पास पहुंचकर ऐसा ठुमका लगाती है कि चाचा भी डर जाते हैं. महिला का यह डांस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे लेकर क्या क्या कह रहे हैं, यह जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे.

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यूजर्स बोले, ऐसे कदम उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए

वीडियो को  rubydancer5 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दीदी का कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे भी बुरा लग रहा है. एक और यूजर ने लिखा...ये डांस का कीड़ा कब शांत होगा दीदी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे कदम उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 06:42 AM (IST)
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