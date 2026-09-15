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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने वाला मोदक, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

बप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने वाला मोदक, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

दुकान पर 25 से ज्यादा तरह के मोदक उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा नजर जिस पर टिक रही है, वह है 24 कैरेट एडिबल गोल्ड से सजा यह खास मोदक.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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गणपति बप्पा को मोदक का भोग तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा मोदक देखा है जिसके ऊपर असली खाने वाला 24 कैरेट सोना चढ़ा हो? महाराष्ट्र के नासिक में एक मिठाई की दुकान का ऐसा ही मोदक इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. इस खास 'गोल्डन मोदक' की कीमत सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं. इसकी कीमत 27 हजार रुपये प्रति किलो बताई जा रही है.

गणेश चतुर्थी के मौके पर नासिक की सागर स्वीट्स ने इस बार मिठाइयों और मोदक की लंबी रेंज तैयार की है. दुकान पर 25 से ज्यादा तरह के मोदक उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा नजर जिस पर टिक रही है, वह है 24 कैरेट एडिबल गोल्ड से सजा यह खास मोदक.

मोदक पर चढ़ा है 24 कैरेट खाने वाला सोना

गोल्डन मोदक को आम मोदक से बिल्कुल अलग अंदाज में तैयार किया गया है. इसके ऊपर 24 कैरेट शुद्ध एडिबल गोल्ड की परत लगाई गई है. इसके अलावा इसे गोल्ड और सिल्वर की सजावट से भी सजाया गया है, जिससे यह देखने में काफी रॉयल नजर आता है.

यानी बप्पा को इस बार भोग में मिठाई के साथ थोड़ा 'सोना' भी चढ़ाने का इंतजाम हो गया है. हालांकि, इसकी कीमत आम मोदक की तुलना में काफी ज्यादा है और यही बात इसे सबसे ज्यादा चर्चा में ला रही है.

काजू मोदक 2 हजार, गोल्डन मोदक 27 हजार रुपये किलो

अब जरा कीमत का अंतर समझिए. दुकान पर काजू मोदक करीब 2 हजार रुपये किलो में मिल रहा है, जबकि गोल्डन मोदक के लिए 27 हजार रुपये किलो चुकाने होंगे. यानी दोनों की कीमत में जमीन-आसमान का अंतर है.

इतनी कीमत के बावजूद इस खास मोदक ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. कुछ लोग इसे सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि गणेश उत्सव के लिए एक लग्जरी ट्रीट के तौर पर देख रहे हैं.

25 से ज्यादा किस्म के मोदक, हर किसी के लिए कुछ खास

ऐसा नहीं है कि दुकान पर सिर्फ महंगा गोल्डन मोदक ही मौजूद है. ग्राहकों के लिए 25 से ज्यादा तरह के मोदक तैयार किए गए हैं. इनमें ड्राई फ्रूट, ऑरेंज, मलाई और कई दूसरी किस्में शामिल हैं.

गणेश चतुर्थी के लिए परिवारों ने मिठाइयों की खरीदारी शुरू कर दी है और इसी के साथ दुकान पर अलग-अलग तरह के मोदक की मांग भी बढ़ रही है. बप्पा के पसंदीदा मोदक को इस बार मिठाई वालों ने पारंपरिक स्वाद के साथ नए और प्रीमियम अंदाज में पेश किया है.

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सोशल मीडिया पर छाया 27 हजार वाला मोदक

गोल्डन मोदक की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. किसी को इसकी कीमत हैरान कर रही है तो कोई मोदक पर सोना चढ़ाने के आइडिया को ही अनोखा बता रहा है.

वैसे गणेश चतुर्थी में मोदक की अपनी खास जगह है, लेकिन नासिक का यह 27 हजार रुपये किलो वाला गोल्डन मोदक इस पारंपरिक मिठाई को एकदम शाही अंदाज दे रहा है. अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोग बप्पा के लिए इस 'सोने वाले मोदक' का स्वाद चखने पहुंचते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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