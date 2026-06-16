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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: Amazon से छोड़ी लाखों की नौकरी और थामा स्टेयरिंग, ड्राइविंग कर आलिशान जिंदगी जी रहा ये शख्स

Video: Amazon से छोड़ी लाखों की नौकरी और थामा स्टेयरिंग, ड्राइविंग कर आलिशान जिंदगी जी रहा ये शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने उन लोगों को राहत की सांस दी है जो अपनी जॉब छोड़कर अपना पेशन फॉलो कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के कुमार की.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Jun 2026 05:52 PM (IST)
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आज के दौर में जहां हर पढ़ा लिखा शख्स डेस्क जॉब की तलाश में है वहीं बेंगलुरु के एक शख्स ने पैसों और आराम से ज्यादा अपनी खुशियों की फिक्र की. हाथ में अच्छी जॉब होते हुए भी इस शख्स ने ड्राइविंग को अपना पेशन चुना और उबर में सेवाएं देनी शुरू कर दीं. अपनी कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले कुमार अब तक 23,600 से ज्यादा उबर राइड पूरी कर चुके हैं. उन्हें इस जॉब से जितना प्यार है उतना ही प्यार अपने शहर हैदराबाद से भी है. उनका ये प्यारा सा वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

MNC जॉब छोड़ कैब चला रहा ये शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने उन लोगों को राहत की सांस दी है जो अपनी जॉब छोड़कर अपना पेशन फॉलो कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के कुमार की. कुमार नाम के इस शख्स ने अपनी डेस्क जॉब छोड़कर सिटी ड्राइविंग को अपना पेशा बनाया क्योंकि उन्हें ड्राइव करना और अलग अलग लोगों से मिलकर उनकी कहानियां जानने का शौक है. कुमार कहते हैं कि मैं अपने शहर को करीब से देखना चाहता हूं और यहां के लोगों को समझना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद इसी शहर हैदराबाद से हूं.

 
 
 
 
 
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2014 से अब तक पूरी की 23600 राइड

वीडियो में बताया गया कि कुमार ने बड़ी बड़ी MNC कंपनियों की जॉब को छोड़कर 2014 में उबर ड्राइविंग का पेशा चुना और वो अब तक 23600 राइड पूरी कर चुके हैं. कुमार का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स ने वीडियो को लेकर अलग अलग कमेंट्स भी किए हैं.

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यूजर्स बोले, पैसा मायने रखता है जॉब नहीं

वीडियो को chetnasingh___ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मेरे साथ भी सेम यही है, लेकिन मैं बाइक चलाता हूं. एक और यूजर ने लिखा...लेकिन इज्जत ज्यादा डेस्क जॉब में मिलती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जब पैसा आता है तो इंसान सब भूल जाता है, जॉब इज्जत सब.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 05:52 PM (IST)
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