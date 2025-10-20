किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
हाथ में लाठी लेकर किंग कोबरा को टेकल करने की कोशिश करता है. वह बार-बार सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग कोबरा की फुर्ती इतनी है कि वह हर बार चाचा को चकमा दे देता है.
प्रकृति हमेशा हमें हैरानी में डाल देती है, लेकिन कभी-कभी वह रोमांच और डर का ऐसा मिश्रण भी पेश करती है कि देखने वाले की धड़कनें बढ़ जाएं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने दर्शकों को चौंका दिया है और इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पहाड़ों से गुजरती सड़क पर अचानक एक खूंखार किंग कोबरा प्रकट हो गया और उसकी फुर्ती और ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया. लेकिन सबसे रोमांचक हिस्सा तब आया जब एक शख्स, जिसे लोग प्यार से ‘चाचा’ कह रहे हैं, ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस किंग कोबरा का सामना करने की कोशिश की. लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर लोग दंग रह गए.
किंग कोबरा से मस्ती कर रहे थे चाचा
सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में पहाड़ों से गुजरती सड़क पर अचानक एक किंग कोबरा दिखाई देता है. यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि इतनी खूंखार और फुर्तीली सांप को सड़क के इतने करीब देखना आम नहीं है. वीडियो में एक शख्स, जिसे चाचा के नाम से जाना जा रहा है, हाथ में लाठी लेकर किंग कोबरा को टेकल करने की कोशिश करता है. वह बार-बार सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग कोबरा की फुर्ती इतनी है कि वह हर बार चाचा को चकमा दे देता है.
तमाशा उल्टा पड़ गया…— पूजा (@poojaofficial5) October 15, 2025
जब खेल ज़्यादा हो जाए, ज़हर जवाब देता है।
पूरा वीडियो देखिए, और बताइए, आपकी नज़र में गलती किसकी थी? pic.twitter.com/Nf4SrxI3FZ
दरिंदे ने एकदम से किया पलटवार
कुछ ही समय बाद चाचा किंग कोबरा की पूंछ पकड़ उसे परेशान करने लगता है, लेकिन यह कदम उसकी मुसीबत का कारण बन जाता है. किंग कोबरा अचानक उस शख्स पर हमला कर देता है और उसके पैरों से लिपट जाता है. इसके बाद चाचा जोर-जोर से इधर-उधर भागता है, मानो उसकी घिग्गी बंध गई हो. इस रोमांचक दृश्य को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे डरावना और खतरनाक बता रहे हैं, तो कई लोग चाचा की हिम्मत और साहस की तारीफ़ कर रहे हैं.
यूजर्स बोले, और चाचा आ गया स्वाद
वीडियो को @poojaofficial5 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गलती इस शख्स की है जो इतने जहरीले सांप को लापरवाही से हैंडल कर रहा है. एक और यूजर ने लिखा...इतनी भी बेवकूफी अच्छी नहीं है, क्या बेगैरती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...और चाचा आ गया स्वाद?
