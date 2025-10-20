हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकिंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो

किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो

हाथ में लाठी लेकर किंग कोबरा को टेकल करने की कोशिश करता है. वह बार-बार सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग कोबरा की फुर्ती इतनी है कि वह हर बार चाचा को चकमा दे देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 20 Oct 2025 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

प्रकृति हमेशा हमें हैरानी में डाल देती है, लेकिन कभी-कभी वह रोमांच और डर का ऐसा मिश्रण भी पेश करती है कि देखने वाले की धड़कनें बढ़ जाएं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने दर्शकों को चौंका दिया है और इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पहाड़ों से गुजरती सड़क पर अचानक एक खूंखार किंग कोबरा प्रकट हो गया और उसकी फुर्ती और ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया. लेकिन सबसे रोमांचक हिस्सा तब आया जब एक शख्स, जिसे लोग प्यार से ‘चाचा’ कह रहे हैं, ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस किंग कोबरा का सामना करने की कोशिश की. लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर लोग दंग रह गए.

किंग कोबरा से मस्ती कर रहे थे चाचा

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में पहाड़ों से गुजरती सड़क पर अचानक एक किंग कोबरा दिखाई देता है. यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि इतनी खूंखार और फुर्तीली सांप को सड़क के इतने करीब देखना आम नहीं है. वीडियो में एक शख्स, जिसे चाचा के नाम से जाना जा रहा है, हाथ में लाठी लेकर किंग कोबरा को टेकल करने की कोशिश करता है. वह बार-बार सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग कोबरा की फुर्ती इतनी है कि वह हर बार चाचा को चकमा दे देता है.

दरिंदे ने एकदम से किया पलटवार

कुछ ही समय बाद चाचा किंग कोबरा की पूंछ पकड़ उसे परेशान करने लगता है, लेकिन यह कदम उसकी मुसीबत का कारण बन जाता है. किंग कोबरा अचानक उस शख्स पर हमला कर देता है और उसके पैरों से लिपट जाता है. इसके बाद चाचा जोर-जोर से इधर-उधर भागता है, मानो उसकी घिग्गी बंध गई हो. इस रोमांचक दृश्य को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे डरावना और खतरनाक बता रहे हैं, तो कई लोग चाचा की हिम्मत और साहस की तारीफ़ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

यूजर्स बोले, और चाचा आ गया स्वाद

वीडियो को @poojaofficial5 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गलती इस शख्स की है जो इतने जहरीले सांप को लापरवाही से हैंडल कर रहा है. एक और यूजर ने लिखा...इतनी भी बेवकूफी अच्छी नहीं है, क्या बेगैरती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...और चाचा आ गया स्वाद?

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो

Published at : 20 Oct 2025 07:14 PM (IST)
Tags :
King Cobra TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, हिंदू संगठनों पर बोले- 'अपनी मानसिकता...'
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, हिंदू संगठनों पर बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

चुनाव बवाली, किसकी जीत की दीवाली?
Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, हिंदू संगठनों पर बोले- 'अपनी मानसिकता...'
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, हिंदू संगठनों पर बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
जनरल नॉलेज
Cheapest Cashews: इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget