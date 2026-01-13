Video: "जय श्री अमिताभ" शख्स ने बना डाला अमिताभ बच्चन का मंदिर, पढ़कर सुनाया अमिताभ चालिसा- वीडियो वायरल

टीवी पर, फोन पर और सोशल मीडिया पर आपने हनुमान चालिसा का पाठ तो खूब सुना होगा. मुमकिन है कि आप खुद अपने घर में रोज हनुमान चालिसा पढ़ते हों. लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है जहां एक शख्स हनुमान चालिसा नहीं बल्कि अमिताभ चालिसा पढ़ रहा है. इतना ही नहीं, ये शख्स अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा फैन है कि इसने अमिताभ बच्चन का मंदिर तक बनवा लिया है.

शख्स ने बनाया अमिताभ बच्चन का मंदिर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स और एक महिला जो यूट्यूबर है मंदिर में खड़े नजर आ रहे हैं. पहली नजर में ये आम मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे ही मंदिर के बोर्ड पर नजर जाती है वैसे ही एक दम वक्त हालात और जज्बात एक साथ पलट जाते हैं. मंदिर के बोर्ड पर लिखा है "जय श्री अमिताभ" जी हां, ये यूट्यूबर के साथ खड़ा शख्स अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा फैन है कि उसने अमिताभ बच्चन का मंदिर ही बनवा डाला. मंदिर के अंदर अमिताभ की मूर्ति रखी हुई है जिसे एक विशाल सिंहासन पर विराजमान किया गया है.

View this post on Instagram A post shared by Nishu Tiwari (@inishutiwari)

महानायक की शान में पढ़ा अमिताभ चालिसा

शख्स की अमिताभ भक्ति की इंतेहा तो तब हो गई जब शख्स ने अमिताभ चालिसा लिख डाला. जी हां, शख्स ने बकायदा अमिताभ चालिसा लिखा है जिसे यूट्यूबर महिला कैमरे पर पढ़ती दिखाई दे रही है. इसके बाद शख्स अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार की एक साथ जयकार लगाता है, जिसके बाद महिला जोर से हंस पड़ती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, अंधभक्ति की हद है

वीडियो को inishutiwari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जय हो भाई की, इतना बड़ा फैन कभी नहीं देखा. एक और यूजर ने लिखा...अरे भाई, अंधभक्ति की हद होती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अमिताभ चालिसा कौन लिखता है भाई.

