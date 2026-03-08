शाहरुख के बाद अब सलमान खान संग बनेंगी नयनतारा की जोड़ी? इस फिल्म में साथ आएंगे नजर!

सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसके अलावा उनके पास और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इसी बीच खबर है कि साउथ डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली बहुत ही बड़े स्केल पर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं.

उस फिल्म में वो सलमान खान को कास्ट करने वाले हैं. इतना ही नहीं फिल्म में सलमान के साथ नयनतारा को कास्ट करने की बातें हो रही हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये जोड़ी बनती है तो फैंस को खूब पसंद आएगी. मालूम हो 2023 में नयनतारा ने शाहरुख खान के संग फिल्म जवान में काम किया था.

पैन इंडिया फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान

अब शाहरुख के बाद सलमान खान के संग उनकी जोड़ी बनने की चर्चा हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार वामशी के इस प्रोजेक्ट को दिल राजू प्रोड्यूस करेंगे. इतना ही नहीं ये एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जिसमें एंटरटेनमेंट का खूब धमाका देखने को मिलेगा.

हालांकि, ऑफिशियल तौर पर इस फिल्म को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है. नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो नयनतारा की कुछ खास पॉपुलैरिटी देखने को नहीं मिलती है. लेकिन, उनके काम को काफी पसंद किया जाता है. जवान में भी फैंस ने उनकी एक्टिंग को सराहा था और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी.

हालांकि, कुछ लोगों का कहना ये भी था कि नयनतारा का काम दीपिका पादुकोण के कैमियो के आगे कुछ खास नहीं था. आपको बता दें स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ-साथ वामशी पैदिपल्ली ने साउथ में कई सुपरफिट फिल्में भी बनाई हैं.

साल 2007 में उन्होंने मुन्ना से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा था. वहीं, देखा जाए तो सलमान खान की पिछली कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखाया है. ऐसे में उनके ऊपर फिलहाल शानदार फिल्में देने का प्रेशर भी है.

