मकर संक्रांति का त्योहार भारत में हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह त्योहार खासकर पतंग उड़ाने के लिए प्रसिद्ध है. हर शहर की छतें, आंगन और मैदान रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाते हैं. इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं और काटो-का मजा लेते हैं. राजस्थान की राजधानी जयपुर हो, मुंबई की भीड़भाड़ वाली गली या अहमदाबाद की खुली छतें, हर जगह पतंगबाजी का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है.

सिर्फ आम लोग ही नहीं, देश के कई नेता और अभिनेता भी इस दिन पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं. इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई गई और इस अवसर पर खास वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी. यह वीडियो हमारे देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से जुड़ी है.

जब शख्स ने काट दी अमित शाह की पतंग

वायरल वीडियो में अमित शाह अहमदाबाद में अपने दोस्तों और समर्थकों के साथ छत पर खड़े होकर पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे थे, तभी पास की ही एक दूसरी छत से एक युवक ने उनकी पतंग से मुकाबला करने की ठानी, युवक ने अमित शाह की पतंग काट दी. इस घटना के बाद युवक बहुत खुश हुआ. उसने खुशी में चिल्लाकर कहा कि उसने अमित काका की पतंग काट दी. हालांकि, इस दौरान कोई भी अपमान या गलत भावना नहीं थी. इस पर अमित शाह मुस्कुराए और युवक को थम्ब्स अप करते हुए उसकी हौसला-अफजाई की, यह छोटा सा पल सोशल मीडिया पर अब बहुत वायरल हो गया है. लोग इसे देखकर हंसी रोक नहीं पा रहे हैं और इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

My fav Sankranti video jab Mota bhai ki patang kaat di thi ladke ne 🤣🤣#MakarSankranti #मकर_संक्रांति pic.twitter.com/QQg30U8LEr — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) January 14, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल

वीडियो को @GaurangBhardwa1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोगों ने इस पर मजेदार कमेंट्स किए. कुछ ने लिखा कि अमित काका की पतंग काटना ही मकर संक्रांति का असली मजा है. तो किसी ने कहा कि इसके बिना मकर संक्रांति अधूरी है. यह वीडियो इस त्यौहार की खासियत और पतंगबाजी की मस्ती को दिखाता है. मकर संक्रांति सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह लोगों के लिए मिलकर खुशियां मनाने और परंपराओं का आनंद लेने का दिन है.

