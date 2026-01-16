धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' ने सिनेमाघरों में शानदार परफॉर्म करते हुए अपना सफर सक्सेसफुली खत्म कर लिया है. आनंद एल राय द्वारा निर्देशित इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा ने थिएट्रिकल रन के दौरान बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और शानदार कारोबार भी किया. चलिए यहां जान लेते हैं कि 'तेरे इश्क में' का वर्ल्डलाइड लाइफटाइम कलेक्शन कितना रहा है.

'तेरे इश्क में' का वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन कितना?

बता दें कि 'तेरे इश्क में' ने अपने पूरे थिएट्रिकल रन के दौरान 155 करोड़ रुपये की कमाई की. इसमें से 136.40 करोड़ रुपये (113.50 करोड़ रुपये नेट) सिर्फ घरेलू बाजार से आए. वहीं इस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जहां इसने अपने पूरे सफर में 21 लाख अमेरिकी डॉलर (18.75 करोड़ रुपये) की कमाई की.

धनुष और कृति सेनन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट साबित हुई है. गौरतलब है कि इस फिल्म ने हिंदी मार्केट में 106 करोड़ रुपये नेट कमाई की, जबकि तमिल बाजार से लगभग 7.50 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया. वहीं अगर मेकर्स ने तमिलनाडु में बेहतर रिलीज की प्लानिंग की होती, तो इस फिल्म की कमाई और भी ज्यादा हो सकती थी.

'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कुल हिंदी-106 करोड़ नेट कमाई, 113.50 करोड़ ग्रास कलेक्शन

तमिलनाडु: 7.50 करोड़ रुपये

कुल भारत में कलेक्शन- 113.50 करोड़ रुपये

विदेश से कलेक्शन - 18.75 करोड़ रुपये (2.1 मिलियन)

वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन- 155.15 करोड़ रुपये

क्या रही 'तेरे इश्क में' की हिट होने की वजह?

दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था, फिर भी इसने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा और ये एक प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की जबरदस्त सफलता का एक मेन कारण इसका म्यूजिक भी है, जिसने इसकी पॉपुलैरिटी और बज को पीक पर पहुंचा दिया. इसके अलावा, 'रांझना' से जुड़ाव ने भी फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को बढ़ाया. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ओटीटी पर रिलीज होने के बाद फिल्म कैसा परफॉर्म कर पाती है