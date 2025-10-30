हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल

मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि मैथिली ठाकुर एक विदेशी शॉपिंग स्ट्रीट पर टहलते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं. चेहरे पर मुस्कान और आवाज में उत्साह साफ झलकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 30 Oct 2025 07:03 AM (IST)
सोशल मीडिया पर एक बार फिर से गायक मैथिली ठाकुर का पुराना वीडियो तहलका मचा रहा है. अपने मधुर सुरों और सादगी से लोगों का दिल जीतने वाली मैथिली इस बार अपने एक मजेदार बयान की वजह से चर्चा में हैं. वायरल वीडियो में वो विदेश के एक बाजार में घूमती नजर आ रही हैं और उत्साह के साथ कहती हैं कि उन्हें आखिरकार अपनी साइज का जींस मिल गया. वीडियो में वो अपने नाप की पेंट खरीद कर इतनी खुश हैं कि यही उनके वायरल होने की वजह बन गया. वीडियो पुराना बताया जा रहा है.

जब विदेश में जींस खरीदकर खुश नजर आई मैथिली ठाकुर

वीडियो में देखा जा सकता है कि मैथिली ठाकुर एक विदेशी शॉपिंग स्ट्रीट पर टहलते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं. चेहरे पर मुस्कान और आवाज में उत्साह साफ झलकता है. वो कैमरे से बात करते हुए कहती हैं कि भारत में अक्सर उनकी साइज का जींस नहीं मिलता, लेकिन यहां विदेशी ब्रांड्स में उन्हें अपनी परफेक्ट फिटिंग मिल गई. इसके बाद वह कैमरे में देखकर हंसती हैं और कहती हैं..“मुझे यहां मेरी साइज का जींस मिल गया जो कि भारत में मिलना नामुमकिन है. यहां 23 से साइज शुरू होता है. 23 मुझे छोटा पड़ता है और 24 परफेक्ट है. भारत में तो 26 से ही स्टार्ट होता है.”

अलीनगर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं मैथिली ठाकुर

गौरतलब है कि मैथिली ठाकुर न केवल अपने गायन के लिए बल्कि अपनी शालीनता और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की थी, जिसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में हैं. इस वीडियो के फिर से वायरल होने से ये साफ है कि जनता उनके हर अंदाज को लेकर दिलचस्पी रखती है चाहे वो स्टेज पर गाना गा रही हों या विदेश में शॉपिंग कर रही हों.

यूजर्स ने लिए मैथिली के मजे

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने मैथिली की ईमानदारी और सादगी की तारीफ की, तो कई लोगों ने उनके बयान को "अनावश्यक" बताते हुए ट्रोल भी किया. एक यूजर ने लिखा “दीदी, अब भारत में भी 24 साइज का जींस मिल जाता है, बस थोड़ा ढूंढना पड़ता है.” वहीं एक अन्य ने मजाकिया लहजे में कहा “भारत में तो अब जींस साइज नहीं, ट्रोल साइज बढ़ गया है.” वीडियो को @VeerooYada39822 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

Published at : 30 Oct 2025 07:03 AM (IST)
