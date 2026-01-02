Maharashtra News: देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ठंड में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है. घर से निकलते ही शरीर कांपने लगता है. ऐसी स्थिति में सरीसृप भी गर्मी की तलाश कर रहे हैं. महाराष्ट्र के नागपुर से ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, वहां एक कोबरा हेलमेट में लिपटा हुआ पाया गया.

घर में रखा था हेलमेट

यह घटना महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आई है. वहां के मानवसेवा नगर की निवासी मिताली चतुर्वेदी. उन्होंने हेलमेट को स्कूटर पर नहीं लटकाया था. उन्होंने उसे घर के अंदर ही रखा था. बुधवार दोपहर करीब 2 बजे मिताली घर से निकलने की तैयारी कर रही थीं. तभी उन्होंने हेलमेट के अंदर से फुफकारने की आवाज सुनी.

उस आवाज को सुनकर मिताली डर गईं. घर के बाकी लोग भी तुरंत दौड़कर आए. बहुत सावधानी से हेलमेट को उल्टा करने पर देखा गया कि अंदर एक जहरीला कोबरा लिपटा हुआ बैठा है. लोगों को देखकर कोबरा ने फन उठाया, जिससे तुरंत उत्तेजना फैल गई.

View this post on Instagram A post shared by 𝗛𝘂𝗺 𝗡𝗮𝗴𝗽𝘂𝗿𝗸𝗮𝗿 | 𝗡𝗮𝗴𝗽𝘂𝗿 (@humnagpurkar)

कोबरो को देखने के लिए लोगों की लगी भीड़

हेलमेट के अंदर कोबरा होने की बात पल भर में इलाके में फैल गई. कई लोग कोबरा को देखने के लिए मिताली के घर दौड़े आए. ऐसी स्थिति में शुभम जी आर नाम के एक युवक को खबर दी गई. वह स्थानीय संस्था 'वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचर हेल्पिंग सोसाइटी' में सपेरा विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हैं.

शुभम के आते ही उन्होंने हेलमेट से कोबरा सांप को सुरक्षित बाहर निकाला. बाद में सांप को जंगल में छोड़ दिया गया. हालांकि, हेलमेट के अंदर लिपटा हुआ सांप की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग सिहर उठे हैं. पता चला है कि सांप हेलमेट के अंदर कपड़े की महीन परत में घुस गया था.

इन बातों का विशेष रखे ध्यान

कोबरा के शरीर में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है. एक डंक से इंसान की जान जा सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, सर्दियों में घर के पास ईंट-पत्थर जमा करने पर उनके अंदर भी सांप घुस सकते हैं. वे लकड़ी और भूसे के ढेर में भी घुस सकते हैं. अगर घर में ज्यादा पेड़-पौधे हों तो उनसे पत्ते गिरकर जमीन पर सड़ जाते हैं. लंबे समय तक पत्तों का ढेर जमा होने पर उनमें भी सांप घुस सकते हैं.

इसलिए, सपेरा विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सर्दियों में सांपों के उपद्रव से बचने के लिए दीवारों की दरारों को भरने के साथ-साथ दीवारों और पाइपों के बीच की जगह को भी भरना चाहिए. घर के आंगन, खाली जगहों पर सामान जमा न करें. सब कुछ साफ-सुथरा रखें ताकि सांप छिप न सकें.