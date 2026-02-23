कहते हैं जब जब हवा में जहर घुलता है तब तब मोहब्बत और इंसानियत एयर प्यूरिफायर का काम करती है. हाल ही में लखनऊ से सामने आए एक वीडियो ने हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाने वाले लोगों के मुंह पर कसकर तमाचा मारा है. वीडियो में दिख रहा है कि मुस्लिम छात्र यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ रहे हैं और हिंदू छात्रों ने उनके आसपास सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है जिससे उनकी नमाज बगैर किसी परेशानी के पूरी हो सके. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है.

मुस्लिम छात्रों ने पढ़ी नमाज तो उनकी सुरक्षा के लिए आगे आए हिंदू छात्र

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ मुस्लिम छात्र यूनिवर्सिटी में ही मस्जिद बंद होने की वजह से नमाज से वंछित रह गए थे. कहा जा रहा है कि प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की सालों पुरानी एतिहासिक मस्जिद को बंद कर दिया था जिसका छात्र विरोध भी कर रहे थे. ऐसे में जब नमाज का वक्त हुआ तो मुस्लिम छात्रों ने खुले में ही नमाज पढ़ी और उनकी नमाज में कोई खलल ना पड़े इसलिए हिंदू छात्रों ने उनके आसपास सुरक्षा घेरा बनाया और खड़े हो गए.

इस वजह से किया जा रहा था विरोध

बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में बनी एतिहासिक मस्जिद में रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम लोग वहां नमाज अदा करने आते हैं. लेकिन इस बार जब मुस्लिम छात्र वहां नमाज पढ़ने पहुंचे तो वहां बैरिकेडिंग करके ताला जड़ा मिला, जिसके बाद छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया. हालांकि मुस्लिम छात्रों ने कैंपस में ही ग्रुप बनाकर नमाज अदा की और हिंदू छात्रों ने एक चेन बनाकर उनकी सुरक्षा की. बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में अभी भारी पुलिस बल तैनात है.

यूजर्स बोले, इसलिए ही तो कहते हैं मेरा भारत महान

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद. एक और यूजर ने लिखा...यही हिंदुस्तान की असली तस्वीर है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसलिए ही तो कहते हैं, मेरा भारत महान.

