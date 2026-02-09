Video: "विदेशी मैडम बिहारी टोन" लंदन की सड़कों पर देसी स्टाइल में समोसे बेचते दिखी गौरी मैम- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में कभी कब क्या वायरल हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं. कभी किसी की बोली लोगों का दिल जीत लेती है, तो कभी देसी स्वाद सात समंदर पार भी चर्चा का विषय बन जाता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसमें लंदन की सड़कों पर एक विदेशी मैडम पूरे बिहारी टोन में समोसे बेचती नजर आ रही हैं. देसी अंदाज, देसी आवाज और देसी स्वाद का यह अनोखा मेल लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

लंदन में बिहारी टोन में समोसे बेचती दिखी विदेशी महिला

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेशी महिला, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स प्यार से गौरी बिटिया कह रहे हैं, लंदन की सड़क पर ठेले के पास खड़ी होकर समोसे बेच रही हैं. उन्होंने भारतीय अंदाज में एप्रन पहना हुआ है और हाथ में समोसे की टोकरी लिए लोगों से बात कर रही हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह बिल्कुल बिहारी लहजे में ग्राहकों से बातचीत कर रही हैं, जिससे वहां मौजूद लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे.

भारतीयों के साथ साथ लोकल लोगों ने भी लिया समोसे का स्वाद

वीडियो में साफ नजर आता है कि रेड डबल डेकर बसों के बीच, ठंडी हवाओं वाले लंदन में देसी समोसे की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है. समोसे खरीदने वालों में भारतीय मूल के लोग तो हैं ही, साथ ही कई विदेशी भी उत्सुकता के साथ समोसा लेते और खाते दिख रहे हैं. कुछ लोग तो समोसा खाते ही तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है.

यूजर्स भी हो गए दीवाने

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि देसी स्वाद की ताकत ही ऐसी है कि विदेश में भी लोग इसके दीवाने हो जाते हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि बिहारी टोन में समोसा बेचने का यह अंदाज वीडियो को और ज्यादा मजेदार बना देता है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह वीडियो भारत की स्ट्रीट फूड संस्कृति की खूबसूरती को दुनिया के सामने दिखाता है. वीडियो को biharisamosa.uk नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

