नन्हे-मुन्ने सरदार जी का डांस देख हर कोई लुटाने लगा पैसा, वायरल वीडियो देख भर आया यूजर्स का भी दिल

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो @babyhirday नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में एक छोटे सरदार जी चल मेले नू चलिए गाने पर एक शादी में धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 Nov 2025 07:03 AM (IST)
सोशल मीडिया पर आये दिन बच्चों की क्यूनेस के वीडियो वायरल होते हैं जो लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक नन्हें सरदार जी अपने डांस से तहलका मचा रहे हैं. वीडियो में छोटा-छोटा बच्चा पंजाबी लुक में पगड़ी पहने हुए पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ एक शादी में डांस करता हुआ नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में नन्हे सरदार जी की मासूमियत और एनर्जी ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कई इमोशनल कमेंट्स कर रहे हैं. 

डांस फ्लोर पर दिखा नन्हे सरदार जी का गजब कॉन्फिडेंस 

नन्हें सरदार जी का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर यह वीडियो @babyhirday नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इस वीडियो में एक छोटे सरदार जी चल मेले नू चलिए गाने पर एक शादी में धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. नन्हें सरदार जी का डांस देख शादी में मौजूद लोग इतने खुश हो जाते हैं कि कई लोग सरदार जी की तारीफ में पैसे लूटाने लगते हैं. वहीं सरदार जी को इतने कॉन्फिडेंस में डांस करता देख लग रहा था कि वह खुद भी इस डांस को एंजॉय कर रहे हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर अब तक इस वीडियों पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hirday Arora (@babyhirday)

 

यूजर्स बोले दिल जीत लिया छोटे सरदार जी ने 

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. वीडियो को देखकर एक यूजर लिखता है कि सरदार जी का कॉन्फिडेंस कमाल का है. वहीं एक और यूजर लिखता है कि इतनी छोटी उम्र में इतना शानदार डांस, वाह छोटू सरदार जी. इसके अलावा एक यूजर लिखता है कि दिल खुश कर दिया, भगवान इसे हमेशा खुश रखें.  एक और यूजर लिखती है कि है किन्ना सोणा मुंडा है जी. वहीं एक यूजर लिखता है कि वाहे गुरुजी दी सो वड्डा ही प्यारा बच्चा है गॉड ब्लेस यू.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 07 Nov 2025 07:03 AM (IST)
