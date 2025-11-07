सोशल मीडिया पर आये दिन बच्चों की क्यूनेस के वीडियो वायरल होते हैं जो लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक नन्हें सरदार जी अपने डांस से तहलका मचा रहे हैं. वीडियो में छोटा-छोटा बच्चा पंजाबी लुक में पगड़ी पहने हुए पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ एक शादी में डांस करता हुआ नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में नन्हे सरदार जी की मासूमियत और एनर्जी ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कई इमोशनल कमेंट्स कर रहे हैं.

डांस फ्लोर पर दिखा नन्हे सरदार जी का गजब कॉन्फिडेंस

नन्हें सरदार जी का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर यह वीडियो @babyhirday नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इस वीडियो में एक छोटे सरदार जी चल मेले नू चलिए गाने पर एक शादी में धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. नन्हें सरदार जी का डांस देख शादी में मौजूद लोग इतने खुश हो जाते हैं कि कई लोग सरदार जी की तारीफ में पैसे लूटाने लगते हैं. वहीं सरदार जी को इतने कॉन्फिडेंस में डांस करता देख लग रहा था कि वह खुद भी इस डांस को एंजॉय कर रहे हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर अब तक इस वीडियों पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Hirday Arora (@babyhirday)

यूजर्स बोले दिल जीत लिया छोटे सरदार जी ने

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. वीडियो को देखकर एक यूजर लिखता है कि सरदार जी का कॉन्फिडेंस कमाल का है. वहीं एक और यूजर लिखता है कि इतनी छोटी उम्र में इतना शानदार डांस, वाह छोटू सरदार जी. इसके अलावा एक यूजर लिखता है कि दिल खुश कर दिया, भगवान इसे हमेशा खुश रखें. एक और यूजर लिखती है कि है किन्ना सोणा मुंडा है जी. वहीं एक यूजर लिखता है कि वाहे गुरुजी दी सो वड्डा ही प्यारा बच्चा है गॉड ब्लेस यू.

