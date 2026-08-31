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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDelhi Metro में प्यारी बच्ची ने CISF जवान को किया सैल्यूट- वीडियो वायरल

Delhi Metro में प्यारी बच्ची ने CISF जवान को किया सैल्यूट- वीडियो वायरल

वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "एक छोटी सी बच्ची का सीआईएसएफ जवान को यह दिल से दिया गया सैल्यूट उस भरोसे और सम्मान को दिखाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Aug 2026 05:00 PM (IST)
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कहते हैं कि सम्मान और देशभक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है. दिल्ली मेट्रो के कोच के अंदर एक छोटी सी बच्ची ने ड्यूटी पर तैनात CISF के जवान को देखते ही जिस मासूमियत और गंभीरता के साथ कड़क सैल्यूट ठोका, उसने हर किसी का दिल पिघला दिया. जवान ने भी बेहद प्यार और सम्मान के साथ बच्ची के इस सैल्यूट का जवाब दिया.

CISF जवान को देख नन्हीं बच्ची ने दागा सैल्यूट

डिब्बे में लोगों की आवाजाही जारी थी, पटरियों पर ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और हर कोई अपनी धुन में मसरूफ था. लेकिन इसी आम सी चहल-पहलाहट के बीच एक ऐसा पल थमा, जिसने पूरे माहौल को मिनटों में बेहद खास बना दिया. दिल्ली मेट्रो के डिब्बे में सफर कर रही एक छोटी सी बच्ची की नजर अचानक खाकी वर्दी पहने खड़े CISF जवान पर पड़ी. बिना किसी के कहे, बिना झिझके मासूम ने अपने कदम साधे, पीठ सीधी की और पूरी शिद्दत के साथ अपना नन्हा हाथ उठाकर जवान की तरफ कड़क सैल्यूट दाग दिया.

CISF ने शेयर किया दिल छू लेने वाला वीडियो

इस बेहद भावुक और प्यारे पल का वीडियो खुद सीआईएसएफ (CISF) के आधिकारिक X हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "एक छोटी सी बच्ची का सीआईएसएफ जवान को यह दिल से दिया गया सैल्यूट उस भरोसे और सम्मान को दिखाता है, जो हमारी वर्दी लोगों में जगाती है." CISF ने आगे लिखा कि यह सिर्फ वर्दी को सलाम नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी निष्ठा, साहस और सेवा के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है.

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सोशल मीडिया पर बही प्यार की बयार

बिना किसी शोर-शराबे और तामझाम का यह छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया है. लोग बच्ची के इस संस्कार और सम्मान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बच्ची भले ही उम्र में छोटी है, लेकिन देश के प्रति उसका गर्व बहुत बड़ा है.  लोगों का कहना है कि न कोई खास मौका था, न कोई बड़ा कार्यक्रम... बस एक छोटी सी बच्ची ने वर्दी में जवान को देखा और अपनी मासूमियत में जितना बन पड़ा, उतना सम्मान दे दिया. यही बात इस वीडियो को इतना खास बनाती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 05:00 PM (IST)
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