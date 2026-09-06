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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगराधारानी बन मंदिर पहुंची मासूस, भक्तों ने छुए पैर; वीडियो वायरल

राधारानी बन मंदिर पहुंची मासूस, भक्तों ने छुए पैर; वीडियो वायरल

राधा के रूप में मंदिर पहुंची नन्ही बच्ची, बच्ची के मंदिर पहुचते ही भक्तों ने छुए पैर वहीं विडिओ देख सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बरसाया खूब प्यार

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 06 Sep 2026 01:01 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्ही बच्ची का प्यारा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक छोटी बच्ची राधारानी के रूप में सजकर मंदिर पहुंचती  है. बच्ची को देखकर वहां मौजूद भक्त मुस्कुराते हैं और उसे प्यार से निहारते हैं. कई लोग उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई देते हैं. इस दौरान बच्ची भी सहज अंदाज में मंदिर में घूमती नजर आती है. वीडियो में लोगों का व्यवहार और बच्ची के प्रति सम्मान देखकर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

राधा के रूप में मंदिर पहुंची नन्ही बच्ची

इंस्टाग्राम यूजर आस्था मलिक ने अपनी बेटी का यह वीडियो शेयर किया है. इसमें बच्ची को राधा के रूप में तैयार किया गया है. उसने पारंपरिक पोशाक पहनी हुई है और सज-धजकर मंदिर पहुंची है. जैसे ही बच्ची मंदिर में आगे बढ़ती है, आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है. कई भक्त उसे देखकर मुस्कुराते हैं, वहीं कुछ लोग उसके पास जाकर पैर छूते हैं. बच्ची के चेहरे पर भी मासूमियत नजर आती है और वह बिना घबराए लोगों के बीच चलती रहती है. वीडियो में मंदिर का माहौल भी काफी शांत और भक्तिमय दिखाई देता है.

 
 
 
 
 
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भक्तों ने छुए पैर, लोगों ने की परवरिश की तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने बच्ची के साथ लोगों के व्यवहार की तारीफ की. खासतौर पर कुछ लोगों ने उन छोटे बच्चों का जिक्र किया, जिन्होंने बच्ची के पैर छुए. एक यूजर ने लिखा कि इन बच्चों के माता-पिता उन्हें अच्छे संस्कार दे रहे हैं. एक अन्य यूजर ने कहा कि बच्ची की उम्र के बच्चे भी उसके पैर छूते नजर आए. लोगों ने इसे सम्मान और संस्कार से जोड़कर देखा. कुछ यूजर्स ने यह भी ध्यान दिया कि कई लोग बच्ची के चेहरे को बिना अनुमति छूने के बजाय उससे हाथ मिलाने या हाथ आगे बढ़ाकर सम्मान जताने का तरीका अपनाते दिखे. इसे बच्ची की सीमाओं का सम्मान करने वाला व्यवहार बताया गया.

वीडियो पर यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं

वीडियो ने सोशल मीडिया पर यूजर्स को अपनी भावनाएं जाहिर करने का मौका दिया. एक यूजर ने छोटे बच्चों के बच्ची के पैर छूने की तारीफ करते हुए लिखा कि उसके माता-पिता बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं. एक अन्य यूजर ने कहा कि बच्ची की उम्र के बच्चे भी उसके पैर छू रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि यही उनकी संस्कृति की खूबसूरती है, जहां हर किसी में ईश्वर का वास माना जाता है, खासकर बच्चों में. वहीं कई यूजर्स ने बच्ची की मासूमियत और प्यारे अंदाज की तारीफ की. कुछ लोगों ने इसे देखकर अपनेपन और खुशी की भावना भी जाहिर की. कुल मिलाकर वीडियो पर ज्यादातर प्रतिक्रियाएं बच्ची के प्रति प्यार, सम्मान और उसके साथ किए गए अच्छे व्यवहार को लेकर हैं.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 06 Sep 2026 01:01 PM (IST)
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