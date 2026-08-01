बच्चों के साथ थी शेरनी, तभी होटल से बाहर निकले पर्यटक- हमले का वीडियो देख सूख जाएगा गला

कुदरत और जंगलों की दुनिया जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक और रहस्यमई भी होती है. अक्सर लोग जब किसी नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य में घूमने जाते हैं, तो उनका सपना होता है कि वे शेर, बाघ या तेंदुए जैसे खतरनाक शिकारियों को अपनी आंखों से देखें. लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप किसी घर या कॉटेज के बाहर आराम से टहल रहे हों और अचानक आपके ठीक सामने एक विशालकाय शेरनी अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ आ खड़ी हो? ऐसा मंजर सोचकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही सांसें थाम देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और सहमे हुए भी हैं.

नेशनल पार्क के अंदर टहल रहे थे लोग, तभी आ धमकी शेरनी

यह पूरी घटना एक नेशनल पार्क के अंदर बने एक कॉटेज या घर के पास की बताई जा रही है. अमूमन नेशनल पार्क के भीतर बने विश्राम गृहों के आसपास पुख्ता सुरक्षा इंतजाम होते हैं, लेकिन आखिर वो जंगल ही तो है और जानवर कहीं भी आ-जा सकते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि माहौल एकदम शांत था. कुछ पर्यटक घर के अंदर मौजूद थे और बिना किसी डर के ताजी हवा खाने के लिए बाहर दरवाजे की तरफ निकल आए. उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर कौन सा बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है. जैसे ही वे कुछ कदम बाहर निकले, सामने का नजारा देखकर उनके पैर जमीन पर ही जम गए.

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शेरनी और इंसानों का आमना-सामना, मची भगदड़

रास्ते पर एक खूंखार शेरनी अपने छोटे-छोटे नन्हे बच्चों के साथ बहुत ही शांत और मस्त चाल में टहलते हुए आगे बढ़ रही थी. अचानक जैसे ही पर्यटकों की नजर शेरनी पर पड़ी, उनके होश उड़ गए. शेरनी और इंसानों के बीच की दूरी बहुत ही कम बची थी. इतने पास से एक आदमखोर और खूंखार शिकारी को देखकर इंसानों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई. जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि वे भारी खतरे में हैं, वे अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर उल्टे पैर घर के अंदर भागे. वे एक-दूसरे को धक्का देते हुए और चिल्लाते हुए किसी तरह दरवाजे के अंदर घुसे ताकि खुद को सुरक्षित कर सकें.

जब बच्चों की सुरक्षा के लिए शेरनी ने भरी हुंकार

जब कोई मादा जानवर अपने बच्चों के साथ होती है, तो वह आम दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हो जाती है. जैसे ही इंसानों की आहट और चीख-पुकार शेरनी के कानों तक पहुँची, उसने अपने बच्चों को खतरे में महसूस किया. शेरनी अपनी ममता और रक्षात्मक रवैये के कारण एक पल के लिए तेजी से उन भागते हुए लोगों की तरफ झपटी और दौड़ी. गनीमत यह रही कि शेरनी का इरादा लोगों को मारकर उनका शिकार करना नहीं था, बल्कि वह केवल अपने नन्हे बच्चों की सुरक्षा के लिए इंसानों को डराकर पीछे धकेलना चाहती थी. जैसे ही सभी लोग घर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया, शेरनी शांत हो गई और अपने बच्चों को साथ लेकर चुपचाप अपने रास्ते जंगल में आगे निकल गई.

जंगल का नियम: दूरी है सुरक्षा की पहली गारंटी

सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद से यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर सुरक्षा को लेकर एक नई बहस भी छेड़ दी है. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि यह वीडियो हर उस इंसान के लिए एक बड़ा सबक है जो जंगलों में घूमने जाता है. जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास में जाने पर कभी भी अपनी सीमा नहीं भूलनी चाहिए. जानवरों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए और न ही उनके बहुत करीब जाने की बेवकूफी करनी चाहिए. अगर लोग सही समय पर अंदर न भागते, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था.

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यूजर्स की भी फूल गई सांसें

सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूज़र्स इस पर ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "भाई साहब! वीडियो देखकर ही मेरे तो पसीने छूट गए. सोचो जो लोग वहां मौजूद थे, उनकी क्या हालत हुई होगी." दूसरे यूजर ने शेरनी के बचाव वाले रवैये पर कमेंट किया, "शेरनी का मकसद हमला करना नहीं था. वह बस अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थी और इंसानों को डराकर दूर भगाना चाहती थी."

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