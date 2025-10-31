जंगल सफारी पर निकला था कपल तभी पीछे से गुर्राते हुए आ गया आदमखोर, 15 सेकेंड में निकल गई जान

जंगल की खूबसूरती जितनी अट्रैक्टिव होती है, उतनी ही खतरनाक भी. पेड़ों की हरियाली, जानवरों की आवाजें और प्रकृति की शांति, लोगों को हैरान और खुश कर देती है. हालांकि, कई बार यही एडवेंचर डरावना सपना बन जाता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को हिला कर रख दिया है.

यह वीडियो एक जंगल सफारी का है, जिसमें एक कपल खुशी-खुशी जंगल की सैर कर रहा था. हवा में ठंडक थी, कैमरा ऑन था और दोनों नेचर का मजा ले रहे थे. लेकिन कुछ ही सेकंड में उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी घड़ी आने वाली थी.

वायरल वीडियो में पीछे से आया गुर्राता हुआ आदमखोर

वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी की जीप जंगल के बीचोंबीच धीरे-धीरे चल रही है. तभी पीछे से अचानक तेज आवाज में गुर्राहट सुनाई देती है. कैमरा जैसे ही घूमता है, सामने एक आदमखोर खूंखार शेर तेजी से जीप की ओर दौड़ता हुआ नजर आता है. उसकी आंखों में भूख और गुस्सा दोनों झलक रहे थे.

कपल घबरा जाता है, महिला जोर-जोर से चीखने लगती है, जबकि पुरुष घबराहट में पीछे हटने की कोशिश करता है. शेर जीप के बिल्कुल पास तक पहुंच जाता है और अचानक रुक जाता है. वह कुछ पल तक घूरता है और फिर मुड़कर वापस जंगल की ओर भाग जाता है. जीप में सवार सबके दिलों की धड़कनें जैसे थम गई थीं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस डरावने पल का वीडियो यूजर @mahsharfatima86 ने X पर शेयर किया है. वीडियो शेयर होते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. कुछ ही घंटों में इसे हजारों व्यूज और शेयर मिल चुके हैं. कई लोगों ने इसे देखकर कहा ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म का सीन हो, लेकिन ये तो हकीकत थी. वहीं कुछ यूजर्स ने सफारी कंपनी को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ऐसी घटनाओं से पहले सुरक्षा के पक्के इंतजाम होने चाहिए. कमेंट्स में किसी ने लिखा 15 सेकंड के अंदर मौत सामने दिख गई थी, बस किस्मत अच्छी थी जो शेर ने हमला नहीं किया. वहीं दूसरे ने कहा जंगल सफारी में रोमांच जरूर होता है, लेकिन खतरा हर पल मंडराता रहता है.

यह भी पढ़ें Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली